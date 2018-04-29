Japon turistlere paraları iade edildi
ATATÜRK Havalimanı’ndan Sultanahmet’e havalimanında faaliyet gösteren bir acente tarafından 1550 TL’ye götürülen iki Japon turiste Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ulaştı.
TÜRSAB yetkilileri Japon turistleri kaldıkları otelde ziyaret etti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi’ye bir mektup yazdı. Mektupta yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirildi. TÜRSAB yetkilileri, “Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimleri sıklaştırdık. Turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acenteleri disiplin kuruluna sevk edeceğiz” dedi.
Daha önce Japon turistlerin Türkiye’deki masraflarının TÜRSAB tarafından karşılanacağı açıklanmış, havalimanından Sultanhamet’e transferi sağlayan firma hakkında soruşturma açıldığı ifade edilmişti. Turistlerden 1550 TL’lik transfer ücreti alan şirket de turistlere aldıkları parayı geri ödedi.
Japon turistlerin 1550 TL’lik ücret karşılığında Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e götürüldüğünü Hürriyet gazetesi 25 Nisan Çarşamba günü gündeme getirmişti.
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