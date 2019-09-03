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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Japon Kalkınma Bankası (JBIC) İstanbul’da ofis açıyor ‘Geç bile kaldık’

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Japon Kalkınma Bankası (JBIC) İstanbul’da ofis açıyor ‘Geç bile kaldık’

Japon Kalkınma Bankası (JBIC) uzun bir aradan sonra ilk yurtdışı ofisini İstanbul’da açıyor. Türkiye’ye ayıracakları fon büyüklüğü için ‘Limit gökyüzü’ ifadesini kullanan JBIC Başkan Yardımcısı Hayashi, ‘Türkiye’den olumsuz haberler geliyor, neden ofis açıyorsunuz’ diye soranlara, ‘Geç bile kaldık, Türkiye ve bölgedeki fırsatlar müthiş cevabını veriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’de başta enerji olmak üzere birçok sektörde hali hazırda 1 milyar doların üzerinde projenin finansmanında yer alann Japon Kalkınma Bankası, (JBIC-Japan Bank For International Cooperation) buradaki faaliyetlerini bir adım öteye taşıyarak, İstanbul’da ofis açıyor. JBIC Başkan Yardımcısı Nobumitsu Hayashi, İstanbul ofisini yılsonundan önce açmayı planladıklarını belirterek, “İstanbul için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Ekibimizi kurduk, hazırlık çalışmalarımız Levent’teki ofisimizde devam ediyor. Bu yıl bitmeden işlemleri tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

LİMİT GÖKYÜZÜ

Japon Kalkınma Bankası (JBIC) İstanbul’da ofis açıyor ‘Geç bile kaldık’

Hayashi Türkiye’ye yönelik ne kadar büyüklükte bir fon oluşturacakları yönündeki sorumuza, bir limitleri olmadığını belirmek üzere İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ‘sky is the limit-limit gökyüzü’ ifadesini kullandı. Hayashi, “Gerçekten limit gökyüzü. Önümüze gelen projelerin hepsini değerlendireceğiz. Bizim için uygun olanları destekleyeceğiz. Türkiye pazarına girmek isteyen Japon şirketlerine, Ortadoğu, Afrika ve eski Sovyet ülkelerine girmek isteyen Japon şirketlerine finansman sağlayacağız. Belirlenmiş bir limit yok, biraz gelen projeler fon büyüklüğünü etkileyecek” diye konuştu.İstanbul ofisinin kurulması aşamasında kendisinin de sık sık Türkiye’ye geldiğini kaydeden Hayashi, izlenimlerini Hürriyet’e anlattı.

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDİN

Türkiye’nin ekonomik potansiyelinden çok etkilendiğini belirten Hayashi şunları söyledi: “Türkiye’deki büyük projelere, Japon şirketlerinin Türkiye’de ve Türk şirketleriyle ortak 3. ülkelerde yapacağı yatırımlara destek vermek üzere faaliyet yürütecek İstanbul ofisi için çok heyecanlıyız. Ofisin açılış çalışmaları kapsamında Türkiye’de çeşitli yerlerde bulundum. Özellikle İstanbul’da geçirdiğim zaman, cennette gibiydi. Herkes bize ‘Türkiye’de şu anda ekonomik durum kötü, gelen haberler genelde negatif, dünya ekonomisinin de pek iyi biri gidişatı yok, neden Türkiye’de ofis açıyorsunuz’ diye soruyor. Biz de onlara diyoruz ki; ‘Geç bile kaldık. Türkiye’de çok daha uzun zaman önce ofis açmalıydık’. Biz 10 yıllardır ilk kez yurtdışında bir ofis açıyoruz. İstanbul ofisini sadece Türkiye için değil, Ortadoğu, Afrika ve Eski Sovyet Ülkeleri’nde Türk şirketleri ile birlikte yapabileceğimiz işbirliği olanaklarını daha fazla değerlendirmek için açıyoruz.” 

Türkiye’de Tosyalı Toyo tesislerini ve Rönesans Holding’in şehir hastanesi projelerini inceleme fırsatı bulduğunu kaydeden Hayashi, şöyle konuştu: “Projelerin ilerleme hızından, tesislerin teknolojisinden ve disiplinden çok etkilendim. Bana kalırsa Türkiye’ye haksızlık yapılıyor. Şu anda uluslararası arenada Türkiye’ye yönelik mesajlara bakıldığında bir üst düzey yöneticinin şirketinin yönetim kurulunu Türkiye’ye yatırım yapmaya ikna etmesi zor olabilir. Ancak Türkiye’deki potansiyeli iyi anlatabilirse, şimdiyi değil, yarını görmelerini sağlayabilirse o zaman yatırım kararı daha kolay. Türkiye’ye bugün yatırım yapanların uzun vadede çok kazançlı çıkacaklarına inanıyorum. Türkiye’ye erken giren yatırımcıların ileride ilk olmanın avantajını yaşayacaklarını düşünüyorum. Bence Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenler,  Türkiye’yi anlamak için ziyaret etmeli.”

 

JAPON ŞİRKETLERE‘KEŞFEDİN’ ÇAĞRISI

TÜRK şirketlerininin gerçekleştirdiği projelerde, çok hızlı ve verimli çalıştıklarını gözlemlediğini kaydeden Nomubitsu Hayashi, Japon şirketlere  “Türk şirketleri bölgelerinde gerçekten çok müthiş işler başarıyorlar, onlarla rahatlıkla ortaklık kurabilirsiniz. Türkiye ve çevresinde çok büyük fırsatlar var mutlaka keşfedin” çağrısı yaptı.

Japon Kalkınma Bankası (JBIC) İstanbul’da ofis açıyor ‘Geç bile kaldık’

Arkadaşımız Hülya Güler JBIC’in üst yönetimi ve İstanbul’da görev alacak ekip ile Tokyo’da görüşerek birlikte poz verdi.

 

14 MİLYARLIK FİNANSMAN

JAPON şirketlerinin uluslararası faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2012’de kurulan JBIC’nin 1.7 milyar Japon Yeni sermayesi bulunuyor. JBIC’nin Mart 2018 itibariyle sağladığı finansman büyüklüğü yaklaşık 14 milyar Japon yeni.

 

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