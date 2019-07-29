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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.07.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alınacak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde 4 nüsha dosya halinde hazırlamaları gerekiyor. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi içinse adayların başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle, 30 gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor. 

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor. 

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