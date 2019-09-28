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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
28.09.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

İzocam, Borsa İstanbul'dan çıkıyor

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İzocam, Borsa İstanbul'dan çıkıyor

İzocam Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu İzocam Ticaret hisseleri 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek.

İzolasyon malzemesi üretimi yapan İzocam Ticaret'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek. IZOCM koduyla Borsa İstanbul'da bulunan şirkete ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.

İzocam Ticaret'in halka açık olan hisselerini toplayan İzocam Holding şirketin borsa kotundan çıkmasını talep etmişti.

KAP'taki açıklamaya göre bir süredir yapılan pay alım teklifinin 17 Eylül 2019'da sona ermesinin ardından İzocam Ticaret hissesinin Borsa İstanbul kotundan çıkarılacağı duyurulmuştu.

Pay alım teklifine cevap vermeyen ortaklar ise 3 yıl boyunca İzocam Holding'e başvurarak ellerinde kalan payların alınmasını sağlayabilecekler. Ellerinde kalan paylar için ise hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın Takasbank'ta bloke edildiğini Borsa İstanbul açıkladı.

İzocam Ticaret hissesi böylece 1 Ekim 2019 itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek.

BORSA İSTANBUL'DAN KAP'A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (Tebliğ) uyarınca pay alım teklifi işlemlerinin 17/09/2019 tarihinde sona erdiği,  

- Pay alım teklifi işlemleri sonuçlarının 17/09/2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı,  

- Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsamızın kottan çıkarma kararı tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edildiği  dikkate alınarak, Tebliğin 8. maddesinin 3. fıkrası ve Kotasyon Yönergesinin 27. maddesi kapsamında Şirket paylarının 01/10/2019 tarihinde seans bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.  

Şirket paylarının Borsamız kotundan çıkarılmasına ilişkin 24/09/2019 tarihli Borsamız kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını hakim ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.

 

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