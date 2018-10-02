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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

İznik’te üretiliyor yurt dışına ihraç ediliyor

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İznik’te üretiliyor yurt dışına ihraç ediliyor

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde kadınların ellerinden geçen kabaklar yurt dışına ihraç ediliyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kabak üreten kadınları ziyaret ederek isteklerini ve önerilerini dinledi.

GEÇTİĞİMİZ haftalarda İznik’te başlayan kabak hasadıyla çiftçiler kabaklarını kesmeye başladı. Tarlada 1 TL ile 1,5 TL arasında satılan kabaklar yurt dışına ihraç ediliyor. Toplanan kabakları kasalara ilmek ilmek işleyen Boyalıcalı kadınları ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kadınlara kolaylıklar diledi.

İznik’te üretiliyor yurt dışına ihraç ediliyor

Marmara Bölgesi’nin en güzel kabaklarının İznik civarında yetiştiğini belirten Boyalıcalı kadın üreticiler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bizler ne olursa olsun, onun arkasındayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyoruz, farkındayız. Bu yüzden bizler kadın olarak üretmeye, çalışmaya, ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Belediye başkanımıza da bizleri ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştular.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da, “Bugün Marmara Bölgesi’nin en güzel kabaklarını toplayarak ilmek ilmek işleyip gerek ülkemizin dört bir köşesine gerekse de yurt dışına ihraç eden, üreten kadılarımızı ziyaret ediyoruz. Onlar ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduklarını bizlere iletiyorlar. Ülke ekonomisine üreterek, çalışarak katkıda bulunuyorlar. Rabbim kendilerine çalışma gücü versin. Kazançlarını ve mahsüllerini bol eylesin” dedi.

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