İzmit’e ‘Kona’madı Kore’den geldi
HYUNDAI’nin bir dönem İzmit’te üretme ihtimali gündeme gelen yeni SUV modeli Kona, Kore’den gelerek 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın 2021 yılında İzmit’te üretimine başlanacağını açıkladığı yepyeni bir B-SUV modeli öncesi, Kona Koreli markanın Avrupa ve Türkiye’de bu sınıftaki öncü modeli olacak. İzmitli SUV’la birlikte Hyundai bu B sınıfında gücünü artıracak. Hyundai’nin Santa Fe, Tucson modellerinin ardından SUV sınıfındaki 3’üncü modeli olan Kona, Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi olan 1.0 litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 ileri manuel ve 4x2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL. Daha fazla donanım isteyenler ise 177 beygir gücündeki 1.6 litrelik T-GDI motoru, 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sistemiyle alabiliyor. Elite donanım seviyesi olan bu paket 130 bin TL’lik bir etikete sahipken güvenlik donanımlarıyla daha da zenginleştirilen Elite Smart ise 139 bin TL’ye satılıyor. Hyundai, KONA’da sunduğu çift renk kombinasyonu (siyah tavan rengi) için de 1.200 TL opsiyon bedeli sunuyor.
HEDEF 3 BİN ADET
Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA’nın Türkiye’deki satış hedefinin 3 bin adet olduğunu vurgularken aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modını arzu ettiklerini söyledi. Göker ayrıca, “Kona adını Hawaii’deki Kona Adası’ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de Kona ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı arttırmak istiyoruz” dedi.
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