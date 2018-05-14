İzmit’e ‘Kona’madı Kore’den geldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
14.05.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

İzmit’e ‘Kona’madı Kore’den geldi

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İzmit’e ‘Kona’madı Kore’den geldi

HYUNDAI’nin bir dönem İzmit’te üretme ihtimali gündeme gelen yeni SUV modeli Kona, Kore’den gelerek 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın 2021 yılında İzmit’te üretimine başlanacağını açıkladığı yepyeni bir B-SUV modeli öncesi, Kona Koreli markanın Avrupa ve Türkiye’de bu sınıftaki öncü modeli olacak. İzmitli SUV’la birlikte Hyundai bu B sınıfında gücünü artıracak. Hyundai’nin Santa Fe, Tucson modellerinin ardından SUV sınıfındaki 3’üncü modeli olan Kona, Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi olan 1.0 litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 ileri manuel ve 4x2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL. Daha fazla donanım isteyenler ise 177 beygir gücündeki 1.6 litrelik T-GDI motoru, 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sistemiyle alabiliyor. Elite donanım seviyesi olan bu paket 130 bin TL’lik bir etikete sahipken güvenlik donanımlarıyla daha da zenginleştirilen Elite Smart ise 139 bin TL’ye satılıyor. Hyundai, KONA’da sunduğu çift renk kombinasyonu (siyah tavan rengi) için de 1.200 TL opsiyon bedeli sunuyor.

HEDEF 3 BİN ADET

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA’nın Türkiye’deki satış hedefinin 3 bin adet olduğunu vurgularken aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modını arzu ettiklerini söyledi. Göker ayrıca, “Kona adını Hawaii’deki Kona Adası’ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de Kona ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı arttırmak istiyoruz” dedi.

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