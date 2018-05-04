‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’
DÜNYANIN lider lastik teknolojisi geliştiricilerinden ve üreticilerinden Pirelli’nin Milano’daki merkezinde konuk olduk.
Türkiye’nin de önemli bir role sahip olduğu Pirelli’nin Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceleme imkanı bulduğumuz gezide Pirelli MEAI (Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alberto Pirelli, başta Formula 1 olmak üzere, motor sporları lastikleri konusunda Pirelli’nin Türkiye’deki üretiminin ve Ar-Ge merkezinin dünyadaki liderliğine dikkat çekti. Alberto Pirelli, şöyle konuştu: “Kariyerimde ilk Genel Müdürlük görevini üstlendiğim Türkiye operasyonunun hem benim hem de Pirelli için önemli yeri var. Pirelli’nin Türkiye’deki geçmişi 1960’lı yıllara dayanıyor. İzmit’teki fabrikamız küresel mükemmeliyet merkezlerinden biri. İzmit tesislerimiz Pirelli’nin motor sporları lastikleri üretiminin kalbi. İzmit’in Pirelli’nin mükemmeliyet merkezi olarak devam etmesi için de gerekli yatırımları ihtiyaç oldukça yapmaya devam edeceğiz.”
Türkiye’nin çok iyi yetişmiş mühendis ve işçi potansiyeline de sahip olduğunun altını çizen Alberto Pirelli, buradaki insan kaynağının Pirelli için önemine de dikkat çekerek, Romanya’daki fabrikalarında da birçok Türk mühendis ve işçinin eğitim ve iş geliştirme konularında büyük fayda sağladıklarını belirtti.
ODAĞINDA EĞİTİM VAR
Pirelli Türkiye’de ayrıca eğitim alanında da oldukça aktif bir şirket. Bu alandaki faaliyetleri konusunda bilgi veren Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comini de, “Pirelli olarak, Türkiye’de eğitimi desteklemeye önem veriyoruz. Kocaeli’de 1966 yılında açılan Pirelli İlköğretim Okulu ve 2008 yılında faaliyete geçen Pirelli Ortaokul ve Liselerimiz bulunmaktadır. Bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Endüstri 4.0 çağında, genç neslin 21. yüzyılın becerilerini kazanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
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