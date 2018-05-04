‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’
GeriEkonomi ‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Cenk ÖZ
04.05.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘İzmit küresel mükemmeliyet merkezimiz’

DÜNYANIN lider lastik teknolojisi geliştiricilerinden ve üreticilerinden Pirelli’nin Milano’daki merkezinde konuk olduk.

Türkiye’nin de önemli bir role sahip olduğu Pirelli’nin Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceleme imkanı bulduğumuz gezide Pirelli MEAI (Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alberto Pirelli, başta Formula 1 olmak üzere, motor sporları lastikleri konusunda Pirelli’nin Türkiye’deki üretiminin ve Ar-Ge merkezinin dünyadaki liderliğine dikkat çekti. Alberto Pirelli, şöyle konuştu: “Kariyerimde ilk Genel Müdürlük görevini üstlendiğim Türkiye operasyonunun hem benim hem de Pirelli için önemli yeri var. Pirelli’nin Türkiye’deki geçmişi 1960’lı yıllara dayanıyor. İzmit’teki fabrikamız küresel mükemmeliyet merkezlerinden biri. İzmit tesislerimiz Pirelli’nin motor sporları lastikleri üretiminin kalbi. İzmit’in Pirelli’nin mükemmeliyet merkezi olarak devam etmesi için de gerekli yatırımları ihtiyaç oldukça yapmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin çok iyi yetişmiş mühendis ve işçi potansiyeline de sahip olduğunun altını çizen Alberto Pirelli, buradaki insan kaynağının Pirelli için önemine de dikkat çekerek, Romanya’daki fabrikalarında da birçok Türk mühendis ve işçinin eğitim ve iş geliştirme konularında büyük fayda sağladıklarını belirtti.

ODAĞINDA EĞİTİM VAR

Pirelli Türkiye’de ayrıca eğitim alanında da oldukça aktif bir şirket. Bu alandaki faaliyetleri konusunda bilgi veren Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comini de, “Pirelli olarak, Türkiye’de eğitimi desteklemeye önem veriyoruz. Kocaeli’de 1966 yılında açılan Pirelli İlköğretim Okulu ve 2008 yılında faaliyete geçen Pirelli Ortaokul ve Liselerimiz bulunmaktadır. Bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Endüstri 4.0 çağında, genç neslin 21. yüzyılın becerilerini kazanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dünyaya yerli siber kalkan

Mıamı’ye Türk kulesi

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?