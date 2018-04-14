İzmir’in zirve yolculuğu

UZUN yıllar gayrimenkul sektörünün merkez üssü İstanbul oldu. Ancak arsa arzının sınırlı olması ve diğer illerden gelen talep firmaları yeni adreslere yönlendirdi. Bu illerin başında da İzmir geliyor. İzmir ile İstanbul arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3- 3.5 saate indirmesi hedeflenen İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile kentsel dönüşüm hamlesi şehirdeki gayrimenkul yatırımlarının artmasını sağladı. İzmirli gayrimenkul firmalarının yanı sıra Dap Yapı, Teknik Yapı, İş GYO, Türkerler gibi birçok firma da yatırım için İzmir’i seçti.

YÜZDE 18.5’LİK ARTIŞ

Dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık firmaları arasında gösterilen İngiltere merkezli Knight Frank’in son raporu da aslında bu ilginin nedenini özetler nitelikte. Dünyadaki 150 şehirdeki fiyat hareketlerini inceleyen Knight Frank, “Global Residential Cities Index” isimli raporuyla, dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehirleri açıkladı. Gayrimenkul şirketlerinin gözdesi konumundaki İzmir de bu listede ikinci sırada yer alarak, 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehir unvanının sahibi oldu. Rapora göre İzmir’de konut fiyatları bir yılda yüzde 18. 5 arttı.

ALMANYA’DAN 4 ŞEHİR

Listenin ilk 10 sırasında Alman şehirlerinin ağırlığı göze çarparken, birinci sırada yüzde 20.5’lik primle Berlin yer aldı. İkinci sıradaki İzmir’in ardından üçüncü ise İzlanda’nın başkenti Reykjavik oldu. Bu şehirleri sırasıyla; Vancouver, Budapeşte, Hong Kong, Hamburg, Münih, Rotterdam ve Frankfurt izledi.

İZMİR SENEYE ŞAMPİYON OLUR

İzmir’in yeni sakinlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde Bornova bölgesindeki projesinin startını veren Dap Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bizzat İzmir’de bulunan bir yatırımcı olarak İzmir’deki potansiyeli en yakın şekilde gözlemlediklerini söyledi. Dap Yapı olarak, İstanbul dışındaki ilk projelerini İzmir’de hayata geçirdiklerinin altını çizen Ziya Yılmaz, “Biz İzmir’i, İzmirliler de bizi çok sevdi. Bu rapor da aslında bizim İzmir’e olan yatırımımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kısa süre önce topraktan satışa sunduğumuz ve 707 konut ile ticari alandan oluşan DAP Yapı İzmir projemizde bugün satış oranımız yüzde 80’e yaklaştı. Bence İzmir’de asıl yükseliş henüz başlamadı. İzmir’deki konut fiyatlarının yaklaşık iki yıl içinde yüzde 50’ye varan oranda artacağını öngörüyorum. Eminim ki seneye İzmir bu listenin zirvesinde yer alacak” şeklinde konuştu. Yılmaz, İzmir’de yeni proje çalışmalarının da olduğunu ekledi.

1.6 MİLYARLIK PROJE YAPACAK

İzmir’i seçen İstanbullu gayrimenkul firmalarından biri de Teknik Yapı. Emlak Konut GYO’nun ihale ettiği İzmir Alsancak arsasını 1 milyar 672 milyon lira gelir taahhüdüyle kazanan Teknik Yapı, proje için Halk GYO ile güçlerini birleştirdi. Toplam 47 dönümlük arazi üzerinde ticaret, konut ve turizm alanları ile karma özelliklere sahip bir proje inşa edilecek. İzmir ve projeleriyle ilgili bilgi veren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Ulusal ve uluslararası araştırmalar, İzmir’de girdiğimiz Emlak Konut ihalesindeki ısrarımızın haklılığını ortaya koyuyor. Nitekim ülkemizdeki birçok şehirden göç alması, kültürel ve mevsimsel açıdan turizm potansiyelini daha çok öne çıkarması, İzmir’deki konut fiyatlarının artışında ana etken olduğunu düşünüyoruz. Yazın sonuna doğru İzmir’de Halk GYO ile ortaklaşa başlayacağımız yaklaşık 1500 konutluk projedeki fiyatları daha rekabetçi seviyede belirlemeyi ve bölgedeki ilk müşterilerimize kazançlı bir tanıtım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

325 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

FOLKART Yapı ise İzmir merkezli ve 12 yıldır şehirde proje geliştiriyor. İzmir’de 5 milyar liralık 13 şantiyeleri olduğunu belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “İzmir gelişmeye devam ediyor ve bu yükseliş 10 yıl sürer. Otoyol projesi İzmir’i İstanbul’un en iyi alternatifi haline getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de şehre değer katan projeler üretiyor. Üstelik sadece İzmir merkez değil turizm bölgelerinin de cazibesi artıyor. Bir de kentsel dönüşüm gerçeği var. Şehirde yenilenmesi gereken 325 bin konut var. Bunun için 30 yıl gerek. Dönüşüm kapsamında 800 bin konut yapılması öngörülüyor. Bu da 100 milyar dolarlık iş hacmi demek” dedi. Şehirde yeni yapılan ve orta ve orta üstü gelir grubuna dönük konut projelerinde metrekare fiyatlarının 4 ile 7 bin lira arasında değiştiğini belirten Sancak, lüks konut ve ofiste bu rakamın 3 bin doları bulduğunu kaydetti.