İzmir'e gelen yabancı turist sayısında artış

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Şubat ayı yönetim raporuna göre, 2017'nin ilk iki ayında İzmir'i 29 bin 772 yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam 2018'in aynı döneminde yüzde 75 artışla 52 bin 253'e ulaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, iki aylık dönemde Izmir turizminin ana pazarlarının tamamında, özellikle Almanya, Hollanda, Ingiltere, Yunanistan, Ukrayna ve Fransa’da önemli bir toparlanma yasandığını belirtti.

Bu yıl Türkiye genelinde turizm için iyi bir yıl olacağını beklediklerini aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Yılın ilk iki ayındaki veriler İzmir turizminin toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Avrupalı turist yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Yerli ve yabancı turist İzmir'i tercih ediyor. Ana pazarlarımızdan Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonların önceki yıla göre iki kattan fazla artış göstermesi ülkemiz adına sevindirici. Ancak, tesislerin ciroları ve sağladığı gelir, ürettiği katma değer bakımından tatmin edici bir yıl olacağını düşünmüyoruz. Ümidimizi kaybetmeden, devletimizle el ele vererek, iş birliğiyle krizin aşılması için çaba harcamaya da devam edeceğiz."





