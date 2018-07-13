İzmir’e Bomonti
BÜNYESİNDE Nusr-ET, Günaydın, Gina ve Parle gibi markaları bulunduran Doğuş Grubu iştiraki d.ream Bomontiada’yı İstanbul’dan sonra ilk defa İzmir’e taşıdı. Türkerler Holding işbirliğinde hayata geçirilen projenin 2018’in son çeyreğinde kapılarını açması planlanıyor.
‘Mahall Bomonti İzmir’ adını alacak projeyle şehrin sosyal ve kültürel alışkanlıklarına yeni bir boyut getirmeyi hedefleniyor.
Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Bu iş birliğiyle kentin en hareketli, en renkli, en coşkulu mekânını açacağız. Bir kez daha İzmir’e, İzmirlilere hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
D.ream’in, 2012 yılında kurulduktan 6 yıl sonra yeme-içme sektörünün en büyük Türk şirketi olma başarısını gösterdiğine işaret eden Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise, şunları söyledi:
“12 ülkede, 170’e yakın lokasyonda yaklaşık 8 bin 500 çalışanla yeme, içme ve eğlence sektöründe standartları en üst seviyeye taşıdık. Türkerler Holding aracılığı ile İstanbul’un yeme içme ve kültür-sanat alanındaki bu değerli markasını İzmir’de de hayata geçirecek olmaktan son derece mutluyuz. Gerek Mahall Bomonti İzmir’in, gerekse markalarımız, The Populist, Monochrome ve Babylon’un yanı sıra ilk kez burada kapılarını açacak yepyeni konseptlerimizin İzmir’in çehresine daha da keyif ve kalite katacağına inanıyor, Doğuş ve Türkerler Grupları olarak birlikte daha çok güzel işlere imza atmayı hedefliyoruz.”
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