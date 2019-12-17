İzmir'de yıkım süreci başlıyor

Müdürlükten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yakından takip ettiği kaçak yapılarla mücadele konusunda Muğla'nın ardından İzmir'de de yoğun bir çalışma dönemi içine girildiği belirtildi.



İzmir’de İmar Barışı kapsamında 400 bine yakın vatandaşın Yapı Kayıt Belgesi aldığının belirtildiği açıklamada, Bornova'nın yüzde 15,5, Buca'nın yüzde 10,8, Karabağlar'ın ise yüzde 7,8 ile bu konuda şu ana kadar en çok belge alan ilçeler olduğu kaydedildi.



İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin bine yakın Yapı Kayıt Belgesini, mevzuata uygun olmaması nedeniyle iptal ettiğinin bildirildiği açıklamada, belge iptallerinin ağırlıklı olarak yapıların 31 Aralık 2017 tarihi sonrası yapılmış olmasından kaynaklandığı vurgulandı.



Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nün belgeleri iptal edilen ve imara aykırı bu yapıların yıkımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yazı gönderdiği kaydedildi.



Yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesinin istendiği belirtilen yazıda ise aksi takdirde "yıkımların Valilik ve Bakanlık eliyle yapılacağı" bilgisi de yer aldı.



DENETÇİLER ÇEŞME'DE SAHAYA İNDİ



Öte yandan, Çeşme'den yapılan 20 bin 448 Yapı Kayıt Belgesi başvurusuyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.



Bakanlık denetçilerinin ilçedeki 800 Yapı Kayıt Belgesinin iptali konusunda sahada çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, çıkacak karara göre yıkım sürecinin başlatılacağı kaydedildi.



Açıklamada, İzmir'de Çeşme'nin ardından Urla'da da benzeri bir çalışmanın yürütüleceği bildirildi.