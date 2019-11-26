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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

İzmir'de suya yüzde 15 zam

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İzmir'de suya yüzde 15 zam

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal "Büyükşehir yönetimi 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı altıncı oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı görüşüldü.

Oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 metreküp arası suyun birim fiyatı 4,33 liradan 4,98 liraya, 4,69 lira olan 14-20 metreküp arasındaki tüketimlerde 5,39 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 liradan 11,10 liraya yükseldi.

"İZSU BUGÜNE KADAR GEREKLİ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan zamma grup olarak karşı olduklarını söyledi.

İZSU'nun kent için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Hızal, "Başkan Soyer 8 ay önce adaylık sürecinde 'Körfez Değişimi' projesini gerçekleştireceğini, içilebilir musluk suyu ve kentteki koku problemini gidereceğini söylemişti. İZSU bugüne kadar gelen süreçte gerekli performansı gösteremedi." dedi.

Hızal, siyasetçilerin net olup vatandaşa doğru bilgiler vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir yönetim 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor. Biz sizden indirim yapmanızı istemiyoruz, biz kaynakların doğru kullanılması neticesinde yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan da verdiği soru önergelerine cevap alamadığını belirterek, "21 Kasım'da evrakımı teslim ettim. Buraya gelmeden bir saat önce İZSU’ya uğradım, müdürümüzle konuştum. Evrağın İZSU’ya gelmediğini, geldikten sonra cevap vereceğini söyledi. Bugün ayın 25’i. 4 günde bu evrak bir binadan öbür binaya gitmiyorsa takdir sizin başkanım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise su zammına destek verdiklerini anlatarak, "2018 Eylül-2019 Eylül ayları toplam maliyet bedelleri karşılaştırıldığında bu dönemde enerji giderleri yüzde 46, kimyasal ve diğer girdi fiyatları yüzde 28 artmıştır. İşletme giderlerinin karşılanması için su ve atık su fiyatlarında artış yapılması zarureti doğmuştur." dedi.

Başkan Soyer de toplantının sonunda yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde vaat ettiği projeleri gerçekleştireceğini yineledi.

Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı, 2 milyar 989 milyon 481 bin lira olarak kabul edildi.

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