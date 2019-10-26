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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.10.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

İzmir’de sulu tarım ile 415 milyon TL gelir

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İzmir’de sulu tarım ile 415 milyon TL gelir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı sulama sezonunda İzmir’de 481 bin 810 dekar arazi sulandı, İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon TL gelir elde etti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını söyledi. Pakdemirli, "Bu sebeple sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek olan yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyoruz. Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sulamalarda 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su veriliyor. Böylelikle 2/3 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" dedi.

’İLETİM KAYIPLARI MİNİMUM’

İzmir’de de işletmeye alınan sulama sistemlerinin en modern sistemler olarak inşa edildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" diye konuştu.

’SULAMA İLE İZMİR'DE 415 MİLYON TL GELİR’

Bakan Pakdemirli, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu ifade etti. Pakdemirli, 22 Nisan ile 1 Ekim arasının sulama sezonu olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede 2019 yılı sulama sezonunda İzmir’de 481 bin 810 dekar arazi sulandı ve yapılan sulu tarım ile İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti" ifadelerini kullandı.

’SULAMA YATIRIMLARI SÜRECEK’

İzmir’in bereketli topraklarını hayata geçirecekleri sulama projeleri ile suyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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