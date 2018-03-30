İzmir'de FETÖ operasyonu: ALTO Başkanı gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ALTO Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka'yı evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, ALTO'da ve Saka'nın evindeki araması devam ediyor.
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