İzmir ve Rusya’ya ‘Odak’landık

ODAK Grubu bu yıl 40’ıncı yılını kutluyor. Yüksek mühendis Gürcan Oral, Soner Oral ve Sabri Oral kardeşler tarafından kurulan şirkette ikinci kuşak da yönetimde görev alıyor. Katı yakıt ticareti, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Odak Grubu’nun ikinci kuşak temsilcilerinden İrem Oral Kayacık, hem başarılı bir yönetici hem de STK’larda aktif bir iş insanı olarak dikkat çekiyor. TÜSİAD’ın yeni yönetimin kurulundaki 3 kadından biri olan İrem Oral Kayacık ile Odak Grubu’nun yeni hedeflerini ve girişimciliği konuştuk. İrem Oral Kayacık TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası lideri, aynı zamanda Endeavor üyesi.

Odak Grubu babanız ve amcalarınız tarafından İzmir’de kurulmuş. Daha sonra İstanbul’a taşınmış. Siz de sanırım şirketle birlikte büyüdünüz...

Doğru. Babam ve annem aslında Ankaralı ancak babam Çeşme’yi çok sevdiği için şirketini İzmir’de kurmuş. Amcamlarla ortağız. Ben Robert Koleji kazandığım dönemde babam da şirketi İstanbul’a taşıdı. 1993 yılından bu yana şirket merkezimiz İstanbul’da ama kuruluş yeri İzmir olduğu için TÜSİAD içinde de Egeli şirket olarak algılanıyoruz. Ben ailede hep iş konuşulan bir ortamda büyüdüm ama bana işle ilgili bir şey empoze edilmedi. Kendi isteğimle önce farklı şirketlerde çalışıp, sonra aile şirketimize katıldım. Kardeşim Kerem de ikinci kuşak olarak şirketimizde görev yapıyor.

Hem Paris hem de Londra’da çalışmışsınız. Türkiye’ye dönmeye nasıl karar verdiniz?

Hep dönmeyi düşündüm. Deneyim kazanmak için yabancı şirketlerde çalıştım. Hatta üniversiteden ayrıldıktan sonra önce Paris, sonra Türkiye’de yabancı şirketlerde çalıştım. Daha sonra aile şirketimize gelip 5 yıl çalıştıktan sonra, MBA yapmak için yeniden yurtdışına gidip, orada yine bir süre çalıştıktan sonra döndüm.

Odak Grubu’nu aslında daha çok inşaat projeleriyle biliyoruz. Rusya’da çok büyük işler yapılan bir dönem vardı…

Odak İnşaat çok aktifti Rusya’da. Bir dönem orada çok büyük işler yapıldı. Sonra Türkiye’de AVM yatırımları yaptık.

Siz daha çok AVM yatırımları süreçlerinden mi sorumlu oldunuz?

2003 yılında Agora İzmir açıldı. Sektördeki ilk AVM’lerden biriyiz. O zaman küçük bir AVM’ydi Agora. Daha sonra büyütüldü. Ben işe başladıktan sonra AVM geliştirme işine, mimari konsept ve marka karmasına odaklandım. Bizim perakendeciler de müşterimiz AVM ziyaretçileri de. İzmir orjinli bir şirket olduğumuz için İzmirle bağlantımız hiç kopmamıştı. Agora da bizim için önemli bir yatırım oldu. İzmir’in en çok markalı AVM’sini o dönemde açtık. Narlıdere ve Urla’da nüfus kaymasını öngörmüştük. Urla nüfusu geçen 16 yılda katlandı. Agora’da da değişim oldu. Bu yıl yenileme çalışmaları yapıyoruz. Açık hava alanlarını artırıyoruz.

Başka AVM yatırımlarınız da oldu. İstanbul dışında AVM yatırımı yapmaya mı odaklandınız?

Sakarya’da 30 bin m2’lik bir AVM açtık. Bu yıl 5’inci yılında. Geçen yıl da kiralanabilir alanı 80 bin m2 olan Antalya’nın en büyük AVM’sini açtık. Akdeniz’in ilk IKEA’sı geldi oraya. Ege ve Akdeniz’in en büyük AVM’si oldu Agora Antalya.

Ne kadarlık bir yatırım yapmıştınız?

150 milyon Euro’luk bir yatırımla açtık Antalya’yı, arsa maliyetleri bu tutarın dışında. Sakarya AVM 5’inci yılına giriyor, tam benim oğlumla yaşıt, koşuyor, çok dinamik. Antalya ise henüz yeni ayaklanıyor. Bir yılı geride bırakıyoruz.

Bu yıl Antalya’da turizm beklentileri yüksek. Bu size yansıyor mu?

Turizm geçtiğimiz yıla göre hareketli Antalya’da. İranlı ve Rus turist sayısı artıyor. Beklentiler de yüksek. Ama biz Antalya’da 12 ay yaşayan nüfusa inanarak, onların beklentilerine göre de yaptık yatırımı. 15 milyon turist rakamları telaffuz ediliyor, 2023 hedefleri de büyük ama biliyorsunuz turizmde de talihsizlikler olabiliyor. Yüzde 85 dolulukla açıldı Antalya’daki AVM’miz. Çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Biz Antalya’nın Miami gibi bir potansiyelinin olduğunu da görüyoruz.

RUSYA’DA 1.5 MİLYON M2’LİK İŞ

Odak Grubu’nu yeni projesi olacak mı?

İstanbul’da değil ama İzmir’de olacak. İçinde performans sanatları merkezi, sinema olacak şekilde ticari bir yeni yatırımımız olacak. Bunun hazırlıkları içindeyiz.

Odak İnşaat yeniden yurtdışında aktif olacak mı?

Kurucumuz Gürcan Oral liderliğinde çok özellikli yapılar inşa ettiğimiz bir dönem oldu Rusya’da. 1.5 milyon m2 üst yapı inşaatı yaptık. Bünyemizdeki değerli mühendislik deneyimini iyi değerlendirmek için Rusya ve başka pazarlara da tekrar taahüt işi olanaklarına bakıyor araştırmalar yapıyoruz. Biz 40 yıllık şirket geçmişine rağmen girişimcilik ruhumuzu koruyoruz. Rusya’da yeni projeler yapacağız.





1 MİLYON TON YAKIT GETİRİYORUZ

Odak Grubu’nun şemsiyesi altındaki şirketler arasında büyüklük olarak lider şirket enerji şirketiniz mi?

Türkiye’de katı yakıt ithalatında lider konumdayız. Çimento fabrikalarına bu yakıtı biz veriyoruz. Amerika ve Venezuella’dan yakıt getiriyoruz. Ciromuz 760 milyon lira civarındaydı geçen yıl. 1 milyon tondan fazla katı yakıt ithalatımız var.

2019 yılı nasıl geçiyor?

İlk 6 ayda düşüş yaşamadık. 2019 yılında küçülmeden yatırımlarımızı en iyi şekilde yöneterek ve katı yakıt ticari hacmimizi koruyarak geçirmeyi hedefliyoruz. Odak Grubu’nun geçen yılki cirosu 760 milyon lira, bu yılın ilk 6 aylık cirosu ise 330 milyon lira. Odak Grubu 2018’de Fortune 500’de 331’inci sırada yer aldı.

İREM ORAL KAYACIK KİMDİR?

İrem Oral Kayacık 1981 doğumlu, çocukluğunu İzmir’de geçirdi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra çalışma hayatına atıldı. Columbia Üniversitesi’nde de Gayrimenkul ve Finans üzerine MBA programını tamamladı. İş hayatına Paris’te L’oreal ofisinde başlayan Oral Kayacık, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Pepsi Türkiye’de çalıştı. 2005 yılında aile şirketleri Odak Group bünyesine katıldı ve grup şirketlerinde farklı kademelerde görev yaptı. AVM İcra Kurulu Başkanı ve Odak Group Yönetim Kurulu üyesi olan İrem Oral Kayacık evli ve bir çocuk annesi. İrem Oral Kayacık aynı zamanda STK’larda aktif olan bir yönetici. TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi.