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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Binlerce araç giriş çıkış yapacak

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Binlerce araç giriş çıkış yapacak

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarında yoğunluk gözlenirken, tatil öncesi günde 3 bine yakın aracın otogardan çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarında yoğunluk yaşanıyor. Arefe günü ortalama 120 bin civarında yolcu terminali kullanırken, ek seferlerin açıldığı, taleplere göre de ek seferlerin firmalar tarafından yeniden açılabileceği ifade edildi.

Günde 3 bine yakın aracın giriş çıktığı otogar havadan görüntülenirken, yolcular bilet bulmakta güçlük çektiklerini, otobüs şoförü firması çalışanları ise işlerin bayram boyunca çok yoğun olacağını söyledi.

“KİMSEYİ BURADA BIRAKMADIK”

Biletlerin yaklaşık 10 gün önce tükendiğini açıklayan firma yetkilisi Mevlüt Çakmak, “Ek seferlerimiz de doldu. Kimseyi bayramda burada bırakmadık. Gelenleri istedikleri yere götürüyoruz” dedi.

Bu bayram bekledikleri yoğunlukla karşılaşamadıklarını kaydeden firma yetkilisi Azat Özkan ise “Son zamanlarda araçlarda çıkan yangınlar insanları tedirgin etti. İlave araçları çoğu firma iptal etti. Bu sene biraz sıkıntı yaşadık. Umudumuz diğer bayramlara” diye konuştu.

VATANDAŞLAR BİLETİNİ ERKENDEN ALDI

İzmir’den Konya’ya bilet bulmakta sıkıntı yaşadığını aktaran Abdülkerim Ulema, “En sonunda biletimi aldım Konya’ya gidiyorum. 4-5 gün kafa dinleyeceğim” derken, Bodrum’a tatile gittiğini söyleyen Nihal Atasoy ise biletini 2 hafta önceden aldığını ancak bayram nedeniyle biletlere zam geldiğini söyledi. Tatil için Bodrum’a giden Nilüfer Atasoy da “Yer bulamayız diye biletimizi önceden aldık” dedi.

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