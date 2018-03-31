İzmir İstanbul arasına 2 saat 50 dakikaya iniyor!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam. İşletmeler pazartesiden itibaren başvurularını yapıp kredilerini alabilirler.

Yüzde 7,4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler... Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek.

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR

İzmir'in büyümesi ve hak ettiği yeri alması için 16 yıldır hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e yatırımlarımız 6 kat artmış. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Gelecek sene sonuna kalmayacak böylece İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Hayal değil.

İzmir'de 300 yataklı, çoğu tek yataklı, 50 tanesi çift yataklı güzel ve modern bir hastaneyi açıyoruz. 20 Nisan'da İzmir'e söz verdiğimiz gibi Alaçatı Havaalanı'nın ihalesini yapıyoruz.

İzmir sanayi üretiminin %10'nunu karşlıyor. Ocak-Şubat'ta bir önceki seneye göre açılan dükkan sayısı %20 arttı. Ekonomi iyiye gitmiyor, diyenlere selam olsun. Bu dükkanları açanlar salak değil. Biliyor da açıyor. İzmir merkezli ihracat %24 artmış. İzmir'in farkı burada çıkıyor.

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