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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.03.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

İzmir İstanbul arasına 2 saat 50 dakikaya iniyor!

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İzmir İstanbul arasına 2 saat 50 dakikaya iniyor!

Başbakan Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşma yapıyor. Yıldırım, 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7,5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Kredi 6 ay ödemesiz olacak açıklamasında yapıldı. Yıldırım sözlerine 'İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Gelecek sene sonuna kalmayacak böylece İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak' ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat  daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam. İşletmeler pazartesiden itibaren başvurularını yapıp kredilerini alabilirler. 

Yüzde 7,4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler... Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. 

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR

İzmir'in büyümesi ve hak ettiği yeri alması için 16 yıldır hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e yatırımlarımız 6 kat artmış. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Gelecek sene sonuna kalmayacak böylece İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Hayal değil.

İzmir'de 300 yataklı, çoğu tek yataklı, 50 tanesi çift yataklı güzel ve modern bir hastaneyi açıyoruz. 20 Nisan'da İzmir'e söz verdiğimiz gibi Alaçatı Havaalanı'nın ihalesini yapıyoruz.

İzmir sanayi üretiminin %10'nunu karşlıyor. Ocak-Şubat'ta bir önceki seneye göre açılan dükkan sayısı %20 arttı. Ekonomi iyiye gitmiyor, diyenlere selam olsun. Bu dükkanları açanlar salak değil. Biliyor da açıyor. İzmir merkezli ihracat %24 artmış. İzmir'in farkı burada çıkıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (30.03.2018) 
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