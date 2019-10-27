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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek

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İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek

İzmir’de yapımı süren Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim’de trafiğe açılacak. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.

2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bir kısmı, 30 Ekim günü saat 00.01 itibarıyla hizmete girecek. İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organze sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça’daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.

İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyolda peyzaj ve bazı bölümlerin üst yapı işlemleri devam ediyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülenen otoyolda, İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. Güzergahın Koyundere kavşağı le Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada katedilebilecek. Otoyolun yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı’nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

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