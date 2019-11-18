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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

İzmir Büyükşehir’in, Beyoğlu’nda 60 yıldır arsası varmış

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İzmir Büyükşehir’in, Beyoğlu’nda 60 yıldır arsası varmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 1959’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesinden satın alınan arsa, 60 yıl sonra satılmak istendi. AK Partili meclis üyeleri, satılmasını istemedikleri arsaya, ’İzmir Evi’ yapılmasını talep etti. Dosya, satışla ilgili komisyona iade edildi. Meclisteki oylamayla da satış kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 14 Ekim’de meclise sunulan teklifle İstanbul Beyoğlu’ndaki Sururi Mahallesi, 853 ada ve 17 parselde bulunan, 697 metrekarelik arsanın satışı için karar alınması istendi. Satışa AK Partili meclis üyeleri, tepki gösterdi. AK Partili üye Erhan Çalışkan, yakın zamanda kamuoyuna yansıyan açıklamasında, "Biz satılmak istenen araziye ’İzmir Evi’ yapılmasını öneriyoruz. Düzenlenecek yarışma ile bu binanın kentin karakterini temsil edecek mimariyle yapılmasını istiyoruz. İçinde sanat galerileri, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ofisleri ve büyükşehir belediyesinin irtibat ofisinin olduğu, başkanın İstanbul’a gittiğinde çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrıca içinde İzmir ve Ege yemeklerinin tanıtılacağı restoranı olan bina yapılmasını istiyoruz" demişti.

Önce komisyona çekilen satışla ilgili teklif, daha sonra meclis gündemine geldi ve satılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

60 YIL ÖNCE YURT YAPILMAK İÇİN ALINMIŞ

İzmir’de, 1959 yılında belediye başkanı olan Faruk Tunca tarafından İstanbul’da okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak üzere satın alınan arsa, 60 yıl içinde değerlendirilmedi. Üzerinde çay bahçesi ve yiyecek satışı yapılan, imarsız dükkanların bulunduğu arsa, Dolapdere’nin girişinde, Kurtuluş Deresi Caddesi ile Ömer Hayyam Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunuyor. Arsa olarak değerinin 15- 20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

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