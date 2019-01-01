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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İzleyici düştü hasılat rekor

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
İzleyici düştü hasılat rekor

Yılın son günlerinde yapımcı ve sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan tartışmalarla gündeme gelen sinema sektörü, 874 milyon liralık hasılat ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılın en çok izlenen filmi ‘Müslüm’ olurken, yerli filmlerin hasılattaki payı yüzde 61’i buldu.

SON günlerde yapımcı ve salon işletmecileri arısındaki tartışmalarla gündeme gelen sinema endüstrisi, gişede tüm zamanların rekorunu kırdı. İzleyici sayısı bir önceki yıla göre 2 milyon kişi azalsa da, bilet fiyatlarının artmasıyla sinema hasılatı 870 milyon TL’den 874 milyon TL’ye çıktı. Sinemalarda kesilen bilet sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.4 düştü. 2017 yılını 71 milyon izleyici ile kapatan sinema salonları 2018’de 69 milyon izleyiciye geriledi. Yılın en çok izlenen filmi Müslüm olurken, 14 farklı film 1 milyon izleyici barajını aştı.

YERLİ PAYI YÜZDE 61

Türk sinema endüstrisi son günlerde yapımcılar ve salon işletmecileri arasındaki tartışma ile gündemde. Salon işletmecilerinin yaptığı promosyon uygulamalarından pay isteyen sinema yapımcıları, teker teker vizyona girecek filmleri geri çekerken, salon işletmecileri ise “Onlar film çekmezse çekeni bulacağız” açıklamasını yaptı. 2018’in son günlerinde bu tartışma gündem yaratırken, tüm yılı kapsayan gişe gelirlerinde artış yaşandı. 874 milyon TL’lik ciroya ulaşan sinema sektörü, tüm zamanların rekorunu kırdı. Rekorun elde edilmesinde aslan payı ise yerli yapımların oldu. Sinema hasılatında yerli filmlerin payı yüzde 61 ile 532 milyon liraya ulaştı. Yılın en çok izlenen filmi Müslüm, tek başına 6.2 milyon izleyici ile 82 milyon liralık hasılat yaptı.

SADECE 2 YABANCI FİLM

Sinema sektörünün son 10 yılda büyümesi de dikkat çekti. 2008 yılında 38.4 milyon izleyici, 2018’de 69 milyona çıktı. 2008’de 301 milyon TL olan hasılat da 874 milyon liraya yükseldi. 14 filmin 1 milyon barajını geçtiği sektörde, sadece 2 yabancı yapım listede kendisine yer bulabildi. 2018’in en çok izlenen filmleri listesinde Müslüm’ü Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filmi izledi. Arif v 216 4.9 milyon izleyici ile 63 milyon TL hasılat yaptı. Arif v 216’yı sırasıyla Ailecek Şaşkınız, Yol Arkadaşım 2 ve Deliha 2 izledi. Avengers: Sonsuzluk Savaşı ve Deadpool 2 yılın en çok izlenen yabancı yapımları oldu. 

İzleyici düştü hasılat rekor

YABANCIDA ‘HIZLI VE ÖFKELİ 7’

2018 yılında yabancı yapımlarda Türkiye rekoru kırılamadı. Ancak en çok izlenen ilk 5 yabancı yapımın listesi değişti. Buna göre Avengers: Sonsuzluk Savaşı 1.9 milyon izleyici ile Türkiye’de en çok izlenen 5’inci yabancı film oldu. Türkiye’de en çok izlenen 5 yabancı film ise şöyle sıralandı: k Hızlı ve Öfkeli 7: 2 milyon 961 bin izleyici k Titanik: 2 milyon 943 bin izleyici k Hızlı ve Öfkeli 8: 2 milyon 656 bin k Avatar: 2 milyon 482 bin izleyici k Avengers: Sonsuzluk Savaşı: 1 milyon 909 bin izleyici

1 MİLYAR LİRA GİŞEYE ULAŞTILAR

TÜRK sinema endüstrisi son yıllarda yerli filmlerle büyürken bu alanda başrol oyuncularının da büyük etkisi var. Sinemada izleyicinin en çok tercih ettiği isimler ise Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ahmet Kural-Murat Cemcir, Ata Demirer, Mahsun Kırmızıgül ve Yılmaz Erdoğan oldu. Bu isimlerin rol aldığı filmler 10 yılda 1 milyar liradan fazla gişe geliri elde etti. Listenin ilk sırasında ise Recep İvedik serisi ile Şahan Gökbakar yer alıyor. İkinci sırada Cem Yılmaz, 3’üncü sırada Ata Demirer var. Şahan Gökbakar’ın bugüne kadar rol aldığı filmlerin hasılatı 306 milyon lirayı aştı.

İzleyici düştü hasılat rekor

İzleyici düştü hasılat rekor

İzleyici düştü hasılat rekor

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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