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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Cep telefonundan aranan vatandaş şikayet etti! O reklama şok ceza...

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Cep telefonundan aranan vatandaş şikayet etti! O reklama şok ceza...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir vatandaşın şikayeti üzerine, rızası olmadan reklam ve bilgilendirme amacıyla arayan şirkete 75 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Kurul ayrıca şirketin, şikayetçiye ait verileri nereden ve nasıl elde ettiğine ilişkin de ilgili kişiye açıklama yapmasına karar verdi.

Cep telefonunun bir şirket tarafından bilgilendirme ve reklam amacıyla arandığına ilişkin bir vatandaşın şikayetini değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu şirkete 75 bin lira idari para cezası verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuran bir vatandaş, cep telefonunun açık rızası olmaksızın bir yatırım ve menkul değerler şirketi tarafından bilgilendirme, reklam amaçlı aranması üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yeterli yanıt alamadığını beyan ederek şikayetin incelenmesini istedi.     

Şikayeti inceleyen kurul, olayla ilgili veri sorumlusundan alınan bilgiler ışığında, şikayetçinin müşterisi olduğu personelin daha önce başka bir yatırım şirketinde çalıştığı, bu şirketin faaliyetlerine son verilip kapatılmasının ardından 2017 yılında bahse konu personelin yine aynı alanda faaliyet gösteren veri sorumlusu şirkette çalışmaya başladığını tespit etti.     

Kurul, şikayetçinin telefon numarası bilgisine bu şekilde vakıf olunduğu ve sonrasında veri sorumlusunun bir personeli tarafından ilgili kişinin reklam ve bilgilendirme amacıyla arandığını belirleyerek, şirketin hukuka aykırı bir veri işleme faaliyetinde bulunduğu kanaatine vardı.     

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 75 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.     

Şikayetçinin, şirketin bir pazarlama personelinin başka bir şirkette çalışırken müşterisi olması nedeniyle bu personelin yeni çalıştığı şirkete bu verileri aktardığı iddialarına ilişkin de şikayetçinin TCK'nın "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu düzenleyen 136. maddesi hakkında da bilgilendirilmesi karara bağladı.     

Kurul ayrıca şirketin, şikayetçiye kişisel verilerini kimlerden ne şekilde elde ettiğine ilişkin bilgi vermesi yönünde talimatlandırılmasına karar verdi.  

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