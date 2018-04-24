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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
24.04.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

İzinsiz “Eczacıbaşı” markasına itibar tazminatı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İzinsiz “Eczacıbaşı” markasına itibar tazminatı

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ile Eczacıbaşı Holding, “Eczacıbaşı” markasını izinsiz olarak nakliye sektöründe kullandığı iddiasıyla 5 kişiye açtığı davayı kazandı. Davacıları haklı bulan mahkeme, nakliye şirketini bu markayı kullanmamasına ve 4 bin lira tazminat ile 2 bin lira itibar tazminatı ödemesine hükmetti. Yargıtay mahkemenin itibar tazminatı kararını onadı.

“ECZACIBAŞI” MARKASINI İZİNSİZ KULLANDILAR İDDİASI
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, davalıların “eczacibasinakliyat.com” adlı internet sitesi kurarak haksız kazanç sağladıklarını ve holdingin itibarına zarar verdiğini öne süren holding avukatı, “Davalılar Suat Ayten, Muzaffer Ayten, Abdurrahman Ayten ve Suat Bostancıoğlu ile Eczacıbaşı Evden Eve Nakliyat firmasından 7 bin lira maddi-manevi tazminat ile 5 bin lira itibar tazminat istiyoruz” dedi.

Davaya cevap veren davalılar ise “Eczacıbaşı” markasını kullanmadıklarını iddia ederek davanın reddine karar verilmesini istediler. Davalıların avukatı ise “Müvekkillerimden Suat Ayten’in herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Nakliyat alanında da yer almamaktadır. Müvekkillerim markayı evden eve taşıma alanında kullanmamaktadır. Davacıların manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için tescilli markasının uygun olmayan bir şekilde kullanıyor olması ve bu kullanım sonucu marka itibarının zarara uğraması gerekir. Manevi tazminat için gereken şartlar oluşmadığı için davanın reddine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

İTİBAR TAZMİNATI KAZANDILAR
Yaklaşık 11 yıldır süren davanın ardından kararını açıklayan mahkeme, “eczacibasinakliyat.com” adlı internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. “Eczacıbaşı” ibaresinin nakliye firmasının araçlarının üzerinde kullanılmasını yasaklayan ve bu ibareyi taşıyan araçlara el konulmasına karar veren mahkeme, Suat Ayten, Muzaffer Ayten ve Abdurrahman Ayten adına açılan davanın kısmen kabul etti.

Mahkeme diğer davalı Suat Bostancıoğlu ile Evden Eve Nakliyat firması adına açılan davanın ise açılmamış sayılmasına karar verdi. Mahkeme 4 bin lira maddi-manevi tazminat ile 2 bin lira itibar tazminatının davalılardan alınarak davacıya ödenmesini karara bağladı. Mahkemenin kararını davalı Suat Ayten, Muzaffer Ayten ve Abdurrahman Ayten itiraz edince davası dosyası Yargıtay’a taşındı. Yargıtay davayı Eczacıbaşı Holding lehine onadı. Yargıtay’ın onama kararı üzerine davalılar veya başka bir kişi ya da kurum “Eczacıbaşı” markasını kullanamayacak.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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