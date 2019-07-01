İzdiham yaşandı! '68 yaşına kadar hiç evim olmadı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİzdiham yaşandı! '68 yaşına kadar hiç evim olmadı'
GeriEkonomi İzdiham yaşandı! '68 yaşına kadar hiç evim olmadı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gökçe KARAKÖSE-Ömer HASAR/DHA
01.07.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

İzdiham yaşandı! '68 yaşına kadar hiç evim olmadı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TOKİ 50 bin konut projesinin İstanbul Tuzla için noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin konut projesinin İstanbul için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İzdiham yaşandı 68 yaşına kadar hiç evim olmadı
Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksinde gerçekleşen ve 500 konut için 103 bin kişinin başvurduğu kura çekilişinde izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi, saatler öncesinde spor kompleksinin önünde sıraya girerken, vatandaşlar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.
İzdiham yaşandı 68 yaşına kadar hiç evim olmadı
"KİRA DERDİNDEN 68 YAŞINDA KURTULDUM"

Aslen Giresunlu olan 68 yaşındaki Gül Yolcu, 30 yıldır İstanbul'da kirada yaşadığını belirterek, "Daha önce hiç evim olmadı. Çok mutlu oldum, duygulandım, sevindim. Allah cümlemize nasip etsin. Bunca yıl hep kirada yaşadım. Allah bu yaşımdan sonra kiradan kurtulmayı bana nasip etti. Hemen evdekileri arayıp haber verdim. Herkes çok sevinçli" dedi.

İzdiham yaşandı 68 yaşına kadar hiç evim olmadı
"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan 69 yaşındaki emekli Saylı Baylan ise duygularını, "Çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin inşallah" diyerek ifade etti.

İzdiham yaşandı 68 yaşına kadar hiç evim olmadı
"AİLEME SÜRPRİZ YAPACAĞIM"

Konut sahibi olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Dikbudak da, Şoför olarak çalışıyorum. Bu konutlar isteyen herkese inşallah çıkar. Aileme henüz telefon açıp haber veremedim. Sürpriz yapacağım ifadelerini kullandı.

İzdiham yaşandı 68 yaşına kadar hiç evim olmadı
TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı açılıyor
Karar bugünden itibaren geçerli! Dizel araçlara yasak geliyor
Hasankeyf-2 Köprüsü'nde son 30 metre
Diyanet açıkladı! İşte vekaletle kurban kesim bedelleri