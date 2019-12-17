İyilik projelerine yatırımcı olacak

Yapmak istediklerini 2020 itibarıyla bir adım öteye taşımak istediklerinin altını çizen Timur, ‘iyilik hareketi’ başlatarak kendisini ve şirketini iyilik işlerin peşinde olanların melek yatırımcısı olarak konumlandırmaya karar verdiklerini açıkladı.

KADINLARA ATÖLYE

Timur, “Kârın çoğunluğunu kim alıyorsa, patron da odur. Dolayısıyla patronu toplum olan bir şirket kurduk. Bu hedeflere ulaşmak için 2013’te de Nef Vakfı’nı kurduk. 12 derslikli 32 okul yaptırdık. Öğrencilere burs verdik. 5 yılda 7 bin 600 öğrenci Nef bursu aldı. Sosyal Hizmetler Kurumu’yla 8 yıldır yakın çalışıyoruz. Vakfımız gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak, spor faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak, tatil olanakları yaratmak gibi fırsatlar yaratıyor. Tüm bunların yanında ‘Dirilmek’ anlamına gelen Hay da Nef Vakfı çatısı altında hayat buldu. Hay Atölye’de de ihtiyacı olan kadınlara el uzatılıyor. Atölye çalışmalarında kadınların tasarım ürünler yapması ve bunlardan gelir elde etmesi sağlanıyor. Toplamda 1.350 kadın hay Atölye’den yararlanırken, evinde üretime devam eden birçok kadın da Hay çatısı altında ürün geliştirme şansına sahip oluyor. Kadınlar Hay Atölye’de yaptıkları üretimle ayda 400 ile 1000 lira arasında gelir elde ediyor. Tüm bu yaptıklarımızı 2020 itibarıyla ‘İyilik Hikayeleri’ni paylaşarak büyütmek istiyoruz” dedi. ‘İyilik hareketi’nde kendilerini iyilik projelerinin melek yatırımcısı olarak da konumlandırdıklarını belirten Timur, “Bize başvuran projeler arasında yayılmasını ve büyümesini istediğimiz projelere de maddi destekte bulunacağız. Bu projeler için 2020’de 500 bin TL hibe ayırdık” diye konuştu.



