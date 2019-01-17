İyilik butikleri... İhtiyaç sahibi gençleri rencide etmeden kıyafet ve ayakkabı dağıtıyorlar

DERİMOD’un geçen yıl satış ve pazarlama stratejisi kapsamında başlattığı ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyası, Türkiye’nin batısından doğusuna uzanan bir yardım eline dönüştü. ‘İyiliğin modası geçmez’ sloganıyla harekete geçen Derimod, müşterilerinden topladığı 20 binin üzerinde deri ceket, kaban ve montun 10 binini yenileyerek Kızılay’a bağışladı. Normalde ikinci el ürünleri bağış olarak kabul etmeyen Kızılay, Derimod’dan gelen ceketlerin gençlerin beğeneceği şekilde yenilenmiş olduklarını görünce bunları, 27 farklı üniversitedeki ‘Kızılay Butik’lerde ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmaya başladı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE ALIŞVERİŞ

Her birinin derileri bakıma alınan, astar ve fermuarları yenilenen deri ceketlerin ilk dağıtımı Ardahan Üniversitesi’ndeki Kızılay Butik’te gerçekleşti. Hürriyet’in de katıldığı dağıtımda, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ve Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman da öğrencilere eşlik etti. Aslında ‘ürün dağıtımı’ ifadesi Kızılay Butik’lerde yürütülen faaliyeti tam olarak anlatmıyor.



Derimod’un yenilediği deri ceket ve montları öğrencilerle birlikte (soldan sağa) Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Derimod Başkanı Ümit Zaim ve arkadaşımız Hülya Güler de denedi.

Zira Ümit Zaim’in ‘iyilik butiği’ olarak değerlendirdiği Kızılay Butik’te bilindik yardım dağıtım noktalarından oldukça farklı bir ortam söz konusu. Butikte gençlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü iç-dış giyim ürünü ve ayakkabıların tamamı yeni. Etiketi üzerinde olan ürünlerin bir satış mağazası mantığı ile yerleştirildiği butikte öğrenciler ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da alışveriş deneyimi yaşamaları hedeflenmiş. Öğrenciler müzik eşliğinde beğendikleri ürünleri seçip deneyip alışveriş yapar gibi alıp butikten ayrılıyorlar. İlk etapta üniversite yönetiminin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere açık olan butiklerden, ürünlerin yeterli olması halinde tüm öğrenciler yararlanabiliyor. Kızılay’ın yeni konsepti Kızılay Butik’ler geçen yıl 14 bin ihtiyaç sahibi gence ulaşmış. Son 7 yılda ise Kızılay’ın giysi yardımı yaptığı öğrensi sayısı 30 bini aşmış durumda.

GENÇLER KENDİLERİ SEÇTİ

Eski deri ceketini getirene indirim yapmak amacıyla başlattıkları bir kampanyanın, binlerce kişinin katıldığı böylesine büyük bir iyilik hareketine dönüşmesinden mutluluk duyduğunu belirten Zaim, “İstanbul’dan bakınca bu kampanyanın nasıl bir etki yaptığını göremiyorsunuz. Ardahan’a gelip, Kızılay’ın butik konseptini, çocukların yüzündeki mutluluğu görene kadar iyilik yapmanın, yardım etmenin bu kadar nezaketli olabileceğini hiç düşünmemiştim.



Ardahan Üniversitesi’ndeki Kızılay Butik’te konuştuğumuz öğrenciler, duygularını ‘Montlar ikinci el ama hepsi yepyeni görünüyor. Hem eski ürünler değerlendirilmiş hem de yenilenmiş. Ayrıca hepsinin modeli de farklı. Bu tarz yaratıcı projelerin devamını bekliyoruz. Bizler de bu projelere gönüllü olarak katkı yapmak istiyoruz’ şeklinde ifade etti.

Burası tam bir iyilik butiği olmuş, bizim kültürümüzde de yer alan ‘sağ elin verdiğini, sol elin duymayacak’ anlayışının hayat bulduğu, son derece medeni bir konsept. Burada bir ürün dağıtımı olmadı, gençler kendileri beğendiği ürünü seçti” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERE TEŞEKKÜR MEKTUBU GÖNDERECEK

ÜMİT Zaim, deri ceketin yeniden kullanıma en uygun ürün olduğunu belirterek şunları söyledi: “İlk etapta 20 bin deri ceket toplandı. Bunların 10 binini yeniledik. Kampanyamız ile binlerce Derimod müşterisi hiç tanımadığı binlerce gence yardım etmiş oldu. Böyle bir dayanışmaya vesile olmanın manevi değeri paha biçilemez. Bu projede herkesin payı var. Ceketlerimizi kabul eden Kızılay’a ve onbinlerce müşterimize müteşekkiriz. Önümüzdeki günlerde her bir müşterimize teşekkür mektubu yazacağız.”