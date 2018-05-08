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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
08.05.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

İyi niyetlilere kapımız açık

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İyi niyetlilere kapımız açık

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yeniden yapılandırma sürecinin hem bankalara hem de şirketlere öğretici bir süreci olduğunu ve yatırımın geri dönüşüne göre kredinin vadelendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İyi niyetli yaklaşan herkese kapımız açık. Süreci suiistimale ise izin vermeyiz” dedi.

YAPI Kredi CEO’su Gökhan Erün, yeni işinde 100 günü geride bıraktı. Erün’ün ilk işlerinden biri de Yıldız Holding’in yeniden yapılandırılan kredilerinde lider banka görevi oldu. Erün, kredi yeniden yapılandırmalarında çok talep görmeseler de doğası gereği bunların olacağını belirtirken, bu durumun hem bankacılara hem de şirketlere öğretici bir süreç haline geldiğini belirtti. Erün, “Yatırım yapılıyorsa geri dönüşe benzer vadelerde olması önemli kredinin. Hatalar yapılmış. İyi niyetli yaklaşan herkese kapımız açık. Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izin vermez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, kimse de izin vermez. Müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suiistimale izin vermeyiz” dedi.

YILDIZ’DA SONA GELİNDİ
“Son dönemde yeniden yapılandırmalar çok gündemde. Yıldız Holding ve Doğuş Holding’teki yapılandırmalar ne durumda? Yapı Kredi olarak yılbaşından bu yana ne kadarlık bir yapılandırma yaptınız?” sorusu üzerine Erün, “Likidite nedeniyle ya da zamanlama nedeniyle bazı müşterilerde bu durumla karşılaşıldı. Bankacılıkta problemli kredi de var, kredi yapılandırması da var. Bazen bunlara hiç ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, aldığı kredinin vadesinin kısa olması nedeniyle daha uzun vadeli kredi tercih eden müşterilerimiz olabilir. Bunlara Yapı Kredi’nin yaklaşımı her zaman pozitif olacak. Her zaman müşterinin yanında olacağız. Bahsettiğiniz iki grupla ilgili olarak, Yıldız Holding’in kredi yapılandırmasında yetkili lider bankayız. Yeni bir sendikasyon kredisi almak üzere bize geldiğinde yetkili lider banka olarak sorumluluk aldık. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Yıldız’da süreç tamamlanıyor 1-2 bankanın yönetim kurulu onayı kaldı.”

BAŞKA FİRMA YOK
Erün, “Üzerinde çalışılan, başka sektörlerden yeni firmalar var mı?” sorusu üzerine, “Bizim tarafta yok... Onu dışında olacak mı derseniz? İşin doğası gereği olması lazım ve olur. Burada şöyle bir sıkıntı var; eğer bir yatırım yapılıyorsa kredinin ve işin dönüşünün benzer vadelerde olması gerekir. Bankaların ve müşterilerin vadeler anlamında aldığı pozisyonda hatalar yapılmıştır” dedi. Konut kredi faizlerinde önümüzdeki günlerde açıklanacak kampanyaya ilişkin de Erün, “Piyasa fiyatlarından kredi kullandıracağız. Piyasa fiyatları daha aşağıya gelecekse mevduat tarafı da aşağı gelecek. Kendi fonlamalarımız aşağı gelirse, biz de memnuniyetle aşağı getiririz. Ama şu anda aşağı gelecek şey görmüyoruz” dedi.

KGF’DE AGRESİF OLMAK İSTİYORUZ
YAPI Kredi CEO’su Erün, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi uygulamasının geçen yılın başarılı hikayelerinden biri olduğunu, özellikle Türkiye’nin büyümesine katkısının yadsınamayacağını söyledi. Banka olarak KGF kredilerinde iddialı olduklarını vurgulayan Erün, “Bize verilen limitleri en kısa zamanda doldurup yeni kredi talep eden banka durumunda olmak istiyoruz ve öyleyiz. KGF’de agresif olmak istiyoruz. KGF kredilerinde bir sorun görmüyoruz. Banka olarak KGF kredilerinde sorunlu kredi rasyosu yüzde 0,4. Bu yıl KGF’de bize 2,5 milyar lira limit verilmişti. Bunu riske çevirdik” dedi.

2020 YILINDA TEMETTÜ VERECEK
GÖKHAN Erün, göreve başlamasının ardından ekip olarak 12 bin çalışanla bir araya geldiklerini dile getirerek, 2018’e hızlı bir başlangıç yaptıklarını, ilk çeyrekte 1 milyar 244 milyon liralık dönem net karı elde ettiklerini ve ülke ekonomisine 289 milyar liralık kaynak sağladıklarını bildirdi. Geçen hafta Londra’da 200 yatırımcının katıldığı bir konferans düzenlediklerini, katılımcılara bankanın 2020 planlarını anlattıklarını belirten Erün, 2020’de 2019 yılı karı üzerinden tekrar temettü verebilmeyi hedeflediklerini, şu an için bir miktar belirlemediklerini ancak anlamlı bir tutar olacağını düşündüklerini söyledi. En son 2014’te temettü dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Erün, temettü verebilmek için sermayedarların kabul etmesi ve BDDK izninin gerektiğini kaydetti. Hem kredilerde hem de mevduatlarda daha küçük ölçekli işlere odaklanılmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Erün, “Daha küçük ölçekli işler, marjımızı daha iyileştireceğiz anlamına geliyor. Daha parçalı mevduat alırsak bunun sonucu olarak 100-150 baz puanlık mevduat maliyetlerinde daha avantajlı hale gelebiliriz. Aynı şekilde krediler bacağında da parçalı işlemlere odaklanmak bizim için daha fazla komisyon geliri anlamına geliyor olacak” şeklinde konuştu.

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