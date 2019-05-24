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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

"İVME Paketi, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli rol oynacak"

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"İVME Paketi, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli rol oynacak"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Paketin, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin, "Paketin, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, cari açığın salt bir dış finansman ihtiyacı sorunu olmadığı, aslında bir üretim sorunu olduğunu kaydetti.

Kaan, "Verimsiz, katma değeri düşük, muadillerinden pozitif olarak ayrışamayan ve dolayısıyla rekabet payı düşük mal ve hizmetlerin üretimi, kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da, yapısal problemlerimize karşı sürdürülebilir bir reçete sunamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin, üretim, yatırım ve ihracat hattında, katma değeri yüksek, AR-GE’yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikaları öncelemesi gerektiğini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"İleri teknolojiye dayalı sanayileşmeyi başarmış gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi, politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak AR-Ge, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız."

CARİ AÇIĞI KALICI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜREBİLİR
İVME Finansman Paketi'nin MÜSİAD'ı oldukça memnun ettiğini aktaran Kaan, "Paketin, imalat sanayiinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, paket kapsamında, başta ara malları olmak üzere; stratejik olarak belirlenen sektörler ve bu sektörlerin alt kırılımlarına ilişkin üretimin teşvik edilecek olması, cari açığın kalıcı bir şekilde düşürülmesi ve uzun vadede cari fazla verilebilmesi noktasında, ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD olarak bu hedeflere ulaşma yolunda, ülkenin gelişimine katkı sağlayacak girişim ve projelerine hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Kaan, öncelikli teknoloji alanlarında ürüne dönük sanayileşmeyi gerçekleştiren her türlü stratejik hedefi destekleyeceklerini yineledi. 

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