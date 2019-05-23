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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

İVME Finansman Paketi hakkında önemli mesajlar: Üretim yapan sektöre yatırım ve işletme kredisi imkanı

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İVME Finansman Paketi hakkında önemli mesajlar: Üretim yapan sektöre yatırım ve işletme kredisi imkanı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın genel müdürleri finansman paketi hazırladıklarını ve ekonomiye büyük katkının olacağını söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönlendirmeleriyle, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olarak finansman paketi hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz." dedi.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "İVME Finansman Paketi" tanıtım toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi ve dünya ticaretinden hak ettiği payı almasının, ülkedeki üretimin ve bu üretimin kalitesinin artırılması ile mümkün olacağını söyleyen Aydın, "Sayın bakanımızın yönlendirmeleri çerçevesinde, üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik olarak, Ziraat, Halk ve VakıfBank ile bir araya gelerek, finansman paketi hazırladık. Önümüzdeki süreçte diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda, benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz." diye konuştu. 

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, Halkbank olarak 81. yaşlarını kutladıkları bu günde, ülke ekonomisi için vizyoner bir adım atıldığı "İVME Finansman Paketi" toplantısının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. 

"EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ" 

Arslan, kamu bankalarının, uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarını yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetiminin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bıraktığını aktararak, şunları kaydetti: 

"Yılın ilk dört ayında, özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik, önemli tedbirlerin, hızla olumlu sonuçlar vermeye başladığını hep birlikte gördük. Sanayi üretimindeki pozitif trend devam etmekte, alt sektörlerdeki gelişmeler ekonomimizin dengelenme sürecinin olumlu seyirini güçlendirmektedir. Bizler ekonomik reformların etkilerini, daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizin istikrarı dengeli büyümesi ve toplumsal refahı adına üzerine düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacak, işletmelerimizin de ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayarak onlarla beraber büyüyeceğiz. Finansman paketinin de bu doğrultuda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, ayrıca istihdama katkı ve ihracat potansiyeli bulunan sektörlerin, belirlenmiş olmasını çok önemli buluyoruz. Diğer taraftan bu finansman paketinin desteklediği sektörlere sağlayacağı imkanlar açısından oldukça kapsayıcı ve cazip olduğunu da ifade etmek isterim." 

"CARİ AÇIĞI AZALTACAK, İSTİHDAM ARTIŞINA KATKI SAĞLAYACAK" 

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise bu protokolün sürdürülebilir büyüme açısından çok büyük önem taşıdığına inandığını belirterek, "Sürdürülebilir büyüme ancak katma değeri yüksek yatırımlar ile mümkün olabilir. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, doğru dağıtılması hayati önem taşıyor." dedi. 

Özcan, "Kamu bankaları olarak güçbirliği anlayışıyla, bugün imzaladığımız bu paket ile cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak, katma değeri yüksek üretim yapan sektörlere hem yatırım hem de işletme kredisi imkanı sunulmaktadır." şeklinde konuştu.

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