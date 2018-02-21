İvesi koyunu nedir? Nasıl yetiştirilir?

Sıcak ve kurak iklim koşullarına çok iyi uyum sağlan Türkiye'de daha çok Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay bölgesinde yetiştirilen İvesi koyunu, ülkemiz koyun varlığı içerisinde % 2 – 3 gibi küçük bir paya sahiptir. Diğer koyun ırkları gibi yaylaya gitme gereksinimi olmayan İvesi koyunu, yüksek süt verimine sahip olup kötü bakım beslenme koşullarında bile verimli olmasıyla biliniyor.

İVESİ KOYUNU NASIL YETİŞTİRİLİR?

Türkiye’de kolayca bulunan yerli ırklarımızdan olan İvesi koyunları yetersiz mera, barınak ve bakım besleme koşullarında bile yetiştirilebilen bir ırktır. Kış aylarında ağırlıklı olarak samana dayalı bir beslenme düzeni ile yetiştirilir. Düşük bütçeli ve fazla imkanı masrafı olmayan ağıllarda barınabiliyor.

İklim koşullarına hastalık ve parazitlere karşı da dayanıklı olan yerli koyun ırkımız İvesi, dünyadaki en yüksek süt veren ikinci koyun ırkı olarak görülüyor. Gebelik süresi yaklaşık 5 ay süren bu koyun cinsinde doğumlar Aralık ayının 2. haftasında başlar Ocak ayının sonuna kadar devam eder.

Vücudu sağlam ve orta yapılı olan İvesi koyunlarının kemikleri ise ince ama güçlü bir yapıdadır. İvesi koyunu canlı ağırlığı dişilerde 45 – 50 kg erkeklerde 60 – 70 kg ağırlığındadır. Sağım mevsiminde günlük 4 – 5 kg civarı süt verirler. Bu ırkın doğumları tamamen açık havada gerçekleşmektedir. Doğumu yaklaşan koyunların yem ve su tüketimleri azalır.