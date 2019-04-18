Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIvanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”
GeriEkonomi Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
18.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”

Dünya Bankası Başkanlığı için aday olması beklenen Ivanka Trump, teklifi kabul etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Fildişi sahilini ziyareti sırasında kendisine sorulan bir soru üzerine, babasının Dünya Bankası Başkanlığına ilgi duyup duymadığını sorduğunu ve kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

AB Başkanı Donald Trump geçen hafta The Atlantik dergisine yatığı açıklamada, kızı Ivanka’ya rakamlarla arası iyi olduğu için Dünya Bankası’nın en üst seviyesinde bir rol almak isteyip istemediğini sorduğunu ancak Ivanka’nın halen yürütmekte olduğu Beyaz Saray danışmanlığını yapmaktan mutlu olduğunu söylediğini aktardı. Trump, Ivanka’nın Dünya Bankası Başkanlığına ABD’li ekonomist David Malpass’ın seçilmesine müdahil olduğunu. Malpass’ın Dünya Bankası’nda inanılmaz işler yapacağını belirtti. Trump ayrıca kızı Ivanka'nın doğuştan bir diplomat olduğuna inandığını belirterek, ABD’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği dahil, ona birkaç farklı görev vermeyi düşündüğünü söylemişti. Trump, bunun akraba kayırıcılığı görüntüsü vereceği için kızı Ivanka’ya bu görevi vermeme konusunda uyarıldığını da belirterek, bu işin akraba kayırıcılık olmayacağını söylemişti.

Ivanka Trump, ABD hükümetinin bir girişimi olan ve kadınların iş yerlerinde daha fazla yer almalarını amaçlayan Kadınların Küresel Gelişimi ve Refahı projesinde Afrika ülkelerine ziyarette bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli Piyango'dan bir ilk! Sayaç çalışıyor, kayıp büyüyor

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 18 Nisan güncel dolar kuru

O karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet desteği belirlendi

Yemenli 5 kişinin mal varlığı donduruldu