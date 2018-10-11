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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.10.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

İTO'dan belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

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İTO'dan belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

 

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü desteği verdiklerini, eksiksiz olarak bu mücadelede yer aldıklarını belirtti.

Yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de, tasarrufa da zarar verdiğine inandıklarını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi 423 bin üyemize, enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de İTO Yönetim Kurulu olarak, 2018 sonuna kadar üyelerimize yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldık. Kararın, bugünkü meclis toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesini öngörüyoruz. Ticaret sicil harçları ve bedelini kamunun belirlediği bazı diğer hizmet bedelleri hariç olmak üzere, bedeli odamız tarafından belirlenen belge hizmetlerinde indirime geçiyoruz."

Avdagiç, bu indirimle İTO'nun da Enflasyonla Topyekun Mücadele'de fiilen yer alacağını belirterek, "İnanıyorum ki odamızın bu anlamlı indirimi, 423 bin üyemize de örnek olacaktır. Onlar da enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklardır." ifadelerini kullandı

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın açıklandığı toplantıda sadece hükümet yetkililerini değil, aynı zamanda iş dünyası mensupları ve meslek örgütleri başta olmak üzere tüm ekonomik paydaşları tam bir kararlılık ve iş birliği içinde gördüğünü kaydetti.
Toplumun topyekun bir mücadele yapamaması nedeniyle 1970'li ve 1980'li yıllarda enflasyonla mücadelede başarılı olunamadığını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ilk defa, daha canavar haline gelmeden enflasyonu yok etme fırsatı elimize geçti. Geçmişte enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak, bugün enflasyonla mücadelede yekvücut olmamızı çok anlamlı buluyorum. Görüyoruz ki hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. İstanbul iş dünyası olarak biz de Enflasyonla Topyekun Mücadele seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz."

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