İTO’da seçim heyecanı arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİTO’da seçim heyecanı arttı
GeriEkonomi İTO’da seçim heyecanı arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
10.04.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

İTO’da seçim heyecanı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO’da seçim heyecanı arttı

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı işadamı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası başkanlığı için belirleyici olan meslek komitesi seçimlerinde önemli başarıya imza attıklarını, cumartesi günü yapılacak Yönetim Kurulu Başkanlık oylaması için büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, "Değişime inanan üyelerimiz, bu değişimi sağlayabilecek meclis üyelerini seçti.

Yeni seçilen üyelerimizin de cumartesi günü tabandan gelen bu değişim isteğini sandığa yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.

KATILIM ORANI DÜŞTÜ

Bir önceki seçimde katılım oranının yüzde 48.62 olarak gerçekleştiğini, ancak bu seçimde oranın yüzde 38.43e düştüğünü kaydeden Özgener, "Buradan da anlıyoruz ki sahada yaptığımız tespitler oldukça yerinde. Katılım oranındaki bu düşüş, Oda üyelerinin, Oda yönetimi ile arasında çok ciddi bir kopukluk ve hizmet verme eksikliği olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"İKİ KOMİTEDEN BİRDEN SEÇİLDİ"

Otomotiv sektöründe 155 oy alırken karşı listenin 43 oy aldığını hatırlatan Mahmut Özgener, "Yaklaşık 4 katına yakın bir fark elde ettik. Diğer yandan inşaat sektöründe yarışta ise 1235 üyemiz oyunu benden yana kullanırken diğer liste 935de kaldı. Her iki listede de beni meclis üyesi seçen değerli katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"ARZULANAN NETİCEYİ ALACAĞIZ"

Sandıktan arzulanan sonucun çıktığını sözlerine ekleyen Özgener şöyle devam etti:

"Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Bundan sonrası, meclis çatısı altında toplanarak bizden beklenen bu beklentileri karşılamak. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığım konusunda arzuladığımız neticeyi alacağız."

"TÜCCARIN KALESİ OLACAK"

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık şunun iyi bilinmesi lazım; zaman, hamaset yapma zamanı değil. Cumartesiden sonra ayrımcı söylemlerin bittiği, herkesin birbirine eşit yakınlıkta olduğu; Oda ve üye aidiyetinin en yüksek seviyede gerçekleşebilmesi için yoğun çalışmaların yapılacağı yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra söylem değil eylem vaktidir. Odamız yeni dönemde üyelerimizin, tüccarlarımızın hem kalesi hem de ikinci evi olacak. Bu vesileyle hayatımın en güzel günlerinden birini yaşatan üyelerimize ve destek veren tüm kurum, kuruluş temsilcilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum."

BAŞKAN CUMARTESİ SEÇİLECEK

Cumartesi günü sabah 09.00da İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda biraraya gelecek olan 175 meclis üyesi yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını seçecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

İTO’da seçim heyecanı arttı

Hedef, Hint düğün turizminden daha fazla pay almak

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?