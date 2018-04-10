İTO’da seçim heyecanı arttı
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı işadamı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası başkanlığı için belirleyici olan meslek komitesi seçimlerinde önemli başarıya imza attıklarını, cumartesi günü yapılacak Yönetim Kurulu Başkanlık oylaması için büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, "Değişime inanan üyelerimiz, bu değişimi sağlayabilecek meclis üyelerini seçti.
Yeni seçilen üyelerimizin de cumartesi günü tabandan gelen bu değişim isteğini sandığa yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.
KATILIM ORANI DÜŞTÜ
Bir önceki seçimde katılım oranının yüzde 48.62 olarak gerçekleştiğini, ancak bu seçimde oranın yüzde 38.43e düştüğünü kaydeden Özgener, "Buradan da anlıyoruz ki sahada yaptığımız tespitler oldukça yerinde. Katılım oranındaki bu düşüş, Oda üyelerinin, Oda yönetimi ile arasında çok ciddi bir kopukluk ve hizmet verme eksikliği olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
"İKİ KOMİTEDEN BİRDEN SEÇİLDİ"
Otomotiv sektöründe 155 oy alırken karşı listenin 43 oy aldığını hatırlatan Mahmut Özgener, "Yaklaşık 4 katına yakın bir fark elde ettik. Diğer yandan inşaat sektöründe yarışta ise 1235 üyemiz oyunu benden yana kullanırken diğer liste 935de kaldı. Her iki listede de beni meclis üyesi seçen değerli katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
"ARZULANAN NETİCEYİ ALACAĞIZ"
Sandıktan arzulanan sonucun çıktığını sözlerine ekleyen Özgener şöyle devam etti:
"Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Bundan sonrası, meclis çatısı altında toplanarak bizden beklenen bu beklentileri karşılamak. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığım konusunda arzuladığımız neticeyi alacağız."
"TÜCCARIN KALESİ OLACAK"
Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık şunun iyi bilinmesi lazım; zaman, hamaset yapma zamanı değil. Cumartesiden sonra ayrımcı söylemlerin bittiği, herkesin birbirine eşit yakınlıkta olduğu; Oda ve üye aidiyetinin en yüksek seviyede gerçekleşebilmesi için yoğun çalışmaların yapılacağı yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra söylem değil eylem vaktidir. Odamız yeni dönemde üyelerimizin, tüccarlarımızın hem kalesi hem de ikinci evi olacak. Bu vesileyle hayatımın en güzel günlerinden birini yaşatan üyelerimize ve destek veren tüm kurum, kuruluş temsilcilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum."
BAŞKAN CUMARTESİ SEÇİLECEK
Cumartesi günü sabah 09.00da İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda biraraya gelecek olan 175 meclis üyesi yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını seçecek.
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