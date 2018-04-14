İTO’da görev Avdagiç’te
TÜRKİYE’nin milli gelirinin yaklaşık 3’te birini oluşturan İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti.
Şekib Avdagiç, 400 bin İstanbullu firmayı temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şekib Avdagiç, “400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır” dedi.
24’ÜNCÜ BAŞKAN OLDU
İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup 261 Meclis Üyesi, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi. Avdagiç, 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.
İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra meclis üyelerine yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok” dedi. Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsicilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Avdagiç, “Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.
İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.
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