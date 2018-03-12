İTO Platformu'nun başkan adayı Şekib Avdagiç oldu

Platformdan yapılan açıklamada, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) gibi iş dünyasının önemli STK'larının oluşturduğu İTO Platformu'nun Şekib Avdagiç’i İTO başkan adayı olarak belirlediği bildirildi.

Açıklamada, 9 Nisan'da seçimlerin gerçekleştirileceği hatırlatılarak, "Platformumuz, iş dünyasının etkin bir kuruluşu olarak üyelerimizin demokratik haklarını kullanmalarını teşvik etmektedir." denildi.

İTO seçimlerinde oy kullanabilmek için üyelerin seçim öncesi "yetki belgesi" çıkartması gerektiği belirtilen açıklamada, derneklere ulaştırılan yetki belgesi dilekçelerinin İTO'da onaylatılarak oy kullanmaya hazır hale getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Mimar Mühendisler Grubu ve Meslekte Birlik başta olmak üzere çok sayıda vakıf ve dernekten oluşan İTO Platformu'nun, 400 bin üyeye birebir ulaşmak için gayret ettiği, güçlü bir üye desteğini almak istediği kaydedildi.



- "GERÇEK BİR BAŞARI ANCAK KOMİTE KOMİTE ÇALIŞMAKLA MÜMKÜN"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekib Avdagiç, MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON gibi iş dünyasının güçlü pek çok kuruluşunun İTO başkan adayı olarak kendisi üzerinde mutabakat sağlamasının büyük bir onur olduğunu, daha iyi bir İTO için var gücüyle çalıştığını, çalışacağını kaydetti.

Avdagiç, seçim sürecinin hassas ve çok boyutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçek bir başarı ancak komite komite çalışmakla mümkün. 81 komitenin her biri için en az 15 arkadaşımız çalışıyor. Komitelerde ortak liste oluşturmak en önemli amacımız. Birliği sağlama çalışmalarımız netice verdi. 70 komitede uzlaşmayı sağladık, kalan 11 komitede birliğin sağlanması için çabamız sandık kuruluncaya kadar sürecek."