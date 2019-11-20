İTO, "Gate of Business" ile ithalatçıyı İstanbul'a getirecek

İTO, yeni konseptin ilk organizasyonunu "Textile B2B Istanbul" adıyla Türk ihracatının en güçlü ve öncü sektörlerinden kumaş ve tekstil aksesuarları sektörü için gerçekleştirdi. Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüm sektörler için ihracatın kapısını, İstanbul'dan dünyaya açmayı hedeflediklerini belirtti. 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Avdagiç, bu planın en önemli ayağının ihracata dönük somut iş birlikleri oluşturmak olduğunu söyledi.

Avdagiç, "2023 yılında Türkiye'nin yıllık ihracatını 226,6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen 'İhracat Ana Planı'na en yüksek katkısı sağlamak için geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimize kumaş ve tekstil aksesuarları sektörlerine yönelik uluslararası 'Business to Business' (B2B) etkinliğiyle yeni bir tuğla daha ekledik. Uluslararası alıcı firmalarla üretici firmalarımızı bir araya getirmek ve onlara birebir iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri için uygun bir platform sağlamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki, bu proje sektörümüze ve ülkemize ciddi bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



"DÜNYADA TÜRK RÜZGARI ESTİRECEĞİZ."

Şekib Avdagiç, İTO olarak birebir uluslararası iş buluşmalarını bundan sonra "Gate of Business" teması ile yapacaklarını bildirerek, "Textile B2B Istanbul etkinliği de bu konsept altındaki ilk organizasyonumuz. Diğer sektörlerde de yeni konseptli 'Business to Business' (B2B) görüşmelerine devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İTO’nun her yıl 40'ın üzerinde uluslararası fuarın milli katılımını organize ettiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tekstil ve buna bağlı endüstriler, Türkiye'nin en önemli ihracat alanlarından biri. Burada kapsayıcı bir tanıtım organizasyonu yapmamız gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu B2B etkinliğini organize ettik. Çünkü İstanbul uluslararası arenada tekstil ve kumaş sektöründe de bir merkez olmayı hak ediyor. Tekstil, hazır giyim ve buna bağlı sektörlerde fuar denilince nasıl Paris'teki, Milano'daki fuarlar öne çıkıyorsa, İstanbul da öyle akla gelmeli."

Tekstilin Türk ihracatının 200 yıllık en güçlü ve öncü sektörlerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, "Nasıl 1867 Paris Dünya Fuarı sebebiyle Şanzelize Caddesi'ndeki tüm mağazalarda Türk kumaşı ve tekstili arz-ı endam edip Türk rüzgarı estirdiysek, bugün de bunu tekrarlamamamız için hiçbir neden yok. İTO olarak biz 'Gate of Business' etkinlikleriyle güçlü ve öncü olduğumuz sektörlerle birlikte dünyada Türk rüzgarı estireceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, organizasyonu etkili bir fuar ve yanında B2B'lerle büyütmek istediklerini kaydederek, "Hedefimiz, üç yıl içinde İstanbul'daki 100 bin metrekarelik fuar hollerinin tamamını bu sektörleri doldurabileceğimiz bir noktaya gelebilmek. Bu çok iddialı bir hedef. Ancak sektörün gücü, üretim, ihracat yurtdışı pazarlama kabiliyeti ile kesinlikle bunu başarabileceği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.