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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

İTO fiyatı artan ve düşen ürünleri açıkladı

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İTO fiyatı artan ve düşen ürünleri açıkladı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,16 ile erik olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), ağustosta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Ağustos 2019'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 73'ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.  Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu Tütün, Alkollü ve Alkosüz İçecekler alt grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 20 ile aynı grupta yere alan yabancı sigaralar, yüzde 15,98 ile Konut Harcamaları grubunda ısınma bedeli, yüzde 9,57 ile Gıda Harcamaları grubunda domates, yüzde 7,83 ile Kültür Eğitim ve Eğlence grubunda otel oda konaklama ücreti ve yüzde 7,17 ile Gıda Harcamaları grubunda kıvırcık salata oldu.

FİYATLAR EN ÇOK ERİK, SİVRİ BİBER VE KAVUNDA DÜŞTÜ
Ağustosta Yaş Kuru Sebze Ve Meyve Grubunda yer alan erik yüzde 26,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 24,10 ile sivri biber, yüzde 23,84 ile kavun, yüzde 14,79 ile soğan, yüzde 14,48 ile karpuz ve yüzde 13,60 ile yaş üzüm olarak belirlendi. 

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