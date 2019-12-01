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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

İTO fiyat artışlarını açıkladı

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İTO fiyat artışlarını açıkladı

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,45 ve toptan fiyatlar yüzde 0,21 arttı.

İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,45 ve toptan fiyatlar yüzde 0,21 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Kasım 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,17 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,98 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise söz konusu artış perakende fiyatlarda yüzde 12,05, toptan fiyatlarda yüzde 6,81 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya göre gıdada yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,69, konutta yüzde 0,59, ev eşyasında yüzde 0,43 artarken, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, giyimde yüzde 2,02, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,15 azaldı. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 1,37, inşaat malzemelerinde yüzde 1,21, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,15 artış kaydetti. Kimyevi maddelerde yüzde 8,19, madenlerde yüzde 0,28, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,24 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi olmadı.

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