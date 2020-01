İTO Başkanı Avdagiç'ten istihdam için "ekonomi dostu iş kanunu" vurgusu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “444 bin firmanın temsilcisi olarak, söylemeliyim ki, Türkiye’nin arzu ettiği istihdam hedefine ulaşması teşviklerin yanı sıra ‘ekonomi dostu iş kanunu’ çıkarmasıyla mümkün olacaktır.” dedi.



Avdagiç, ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İTO'nun 2020 yılı itibarıyla 444 bin 700 üyeye ulaştığını söyledi.

Geçen ay tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ni ülkenin yarınları adına büyük coşku ve heyecanla karşıladıklarını belirten Avdagiç, projeyle Türkiye'nin yeni ekonomiye ve teknolojilere doğru güçlü bir hamle yaptığını dile getirdi.



Avdagiç, kendilerinin bu projeyi sadece satış bazlı değerlendirmediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin Otomobili, Türkiye'de yeni ve ileri teknoloji yatırımlarına zemin hazırlayacaktır. Yüksek teknoloji yatırımlarına ivme kazandıracak ve ülkemize yeni yatırımlar çekecektir." ifadelerini kullandı.



Yeni yıla yeni ümitler ve hedeflerle başladıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:



"2019'a para piyasaları bir hayli kötümser girerken hükümetimiz çok daha iyimser hedeflerle başlamıştı. Geçen bir yıllık sürecin sonunda, haklı çıkanın kim olduğunu, bugün çok daha net biçimde görebiliyoruz. Biz de İTO olarak, Türkiye’ye güvenen ve haklı çıkan tarafta olmanın gururunu yaşıyoruz.



2020'de Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ekonomik hedefler daha da yukarıya taşındı. Bizce de 2020 yılı büyümesi 2019’a göre inşallah çok daha iyi olacak. Ekonomimizde olumlu gelişmeler sadece baz etkisinden kaynaklanmıyor. Türkiye ekonomisi baz etkisi dışında da toparlanmaya başladı. Bu yıl, toparlanmanın daha da yaygınlaştığını göreceğiz."



"ÖZELLİKLE SON 5 ÇEYREKTİR GERİLEYEN ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI, BU YIL İLERİYE GİTMELİ"



Şekib Avdagiç, 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 olması beklenen büyüme oranının 2020'nin ilk çeyreğinde de güçlü olacağına işaret ederek, "Bir yandan kamu harcamaları büyümeye destek verirken, diğer yandan Merkez Bankası ve kamu bankalarının faiz indirimleri ile birlikte krediler artıyor. Kredilerdeki canlanmanın tüketimi ve dolayısıyla stok artışını tetiklemesini bekliyoruz." diye konuştu.



2020’de öngörülen büyüme hedefinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Avdagiç, şöyle devam etti:



"Yüzde 5'lik büyüme hedefinin temel dinamiklerini ise özel sektör belirliyor. Özel sektör tüketiminde yüzde 4,9 olan öngörü, özel sektör yatırımlarında ise yüzde 12,1 artış bekleniyor. Özellikle son 5 çeyrektir gerileyen özel sektör yatırımlarını, bu yıl ileriye gitmesi açık bir gereklilik olarak önümüzde duruyor.

Geçen yıl yatırımları kamu sırtlamıştı. YEP'e göre, bu yıl kamunun payı küçülecek. Dolayısıyla görev bize düşüyor. İşte biz 2020 yılını yatırım yılı ilan ederken, üzerimize düşen bu görevin farkındaydık, şimdi de tüm üyelerimizden bu konuda gayret göstermelerini bekliyoruz."



"HER BİR PUANLIK ARTIŞ, 110 BİN CİVARINDA KİŞİYE YENİ İŞ FIRSATI SAĞLIYOR"



İTO Başkanı Avdagiç, büyüme hızındaki artışın işsizlik ile mücadeleye büyük destek verdiğini kaydederek, "Büyümede her bir puanlık artış, 110 bin civarında kişiye yeni iş fırsatı sağlıyor. Dolayısıyla büyüme rakamı istihdam için büyük önem arz ediyor. İşsizlikteki artış eğilimi ağustostan bu yana yönünü aşağıya çevirdi. İnşaat sektöründeki ılımlı toparlanma ve turizm başta olmak üzere hizmetler tarafındaki istihdam artışı, işsizlikte en kötünün geride kaldığına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Avdagiç, ekonomideki ılımlı toparlanmanın yeni istihdam kapasitesi oluşturacağını belirterek, işsizlik oranının 2020'de yüzde 10 seviyesine ineceği öngörüsünde bulundu.



Kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışı için yatırım ve üretim faaliyetlerinin hız kazanmasının önemini vurgulayan Avdagiç, "444 bin firmanın temsilcisi olarak, söylemeliyim ki, Türkiye’nin arzu ettiği istihdam hedefine ulaşması teşviklerin yanı sıra ‘ekonomi dostu iş kanunu’ çıkarmasıyla mümkün. Emekçimizin üretime katkısını halel getirmeden, yatırım yapan firmalarımızın korunmasının da çok önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Ülke olarak geçen yıl enflasyonda büyük bir başarı yakaladık. Büyümede 2020 yılı hedefi olan yüzde 8.5’lik hedefi de yakalayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki, döviz kurlarının istikrarına, kamu harcama disiplinine ve olumsuz fiyatlama davranışlarının kırılmasına özen gösterelim." ifadelerini kullanan Avdagiç, özellikle gıda fiyatlarında hava şartlarından kaynaklı öngörülenin dışında bir artış olmaması gerektiğini belirtti.



"AVRUPA GERİLERKEN, DÜNYA YERİNDE SAYARKEN, TÜRKİYE İLERİ GİTTİ"



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyonu etkileyebileceğine işaret ederek. ABD-İran geriliminden dolayı yaşanan petrol fiyatlarındaki yükselişin kısa vadeli ve sınırlı olmasını beklediklerini söyledi.



Dünyadaki gelişmelerin jeopolitik riskler hariç, genel olarak Türkiye ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olacağını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye 2019 yılında dünyadaki durağan ticarete rağmen ihracatını 180 milyar dolara taşımayı başardı. 2019 yılı ihracatımız, 2018’e göre yüzde 2,04 arttı. Bu artış çok önemli. Türk iş dünyası bu rakamı, dünya mal ihracatı yüzde 0 artışla yerinde sayarken, Avrupa ise eksi yüzde 0,6 geriye giderken yakaladı. Yani Avrupa gerilerken, dünya yerinde sayarken, Türkiye ileri gitti."



2020'de Avrupa’da ekonomisindeki durgunluğun aşılmasının Türkiye'nin ihracatına olumlu yansımaları olacağına işaret eden Avdagiç, "2020'de dünya ihracat hacminde yaşanacak iyileşmeler YEP'te ortaya koyulan 190 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmamıza da yardımcı olacaktır. Benim kanaatim, bu hedefe ulaşabileceğimiz hatta aşabileceğimiz yönündedir." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, OYUN KURAN BİR ÜLKE OLARAK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"



Şekib Avdagiç, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması çağrısında bulunarak, turizm gelirlerini hızla artırıp cari açık sorununa kalıcı çözümü kavuşturacak hedeflerin hayata geçirmesinin önemine işaret etti.



Türkiye'nin sadece ekonomik alanda değil, bölgesel bir oyuncu olarak da tarihsel hinterlandında ciddi ataklar gerçekleştirdiğine değinen Avdagiç, şunları kaydetti:



"Tarihsel bağlarla bağlı olduğu Libya ile imzaladığımız 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası' ile Doğu Akdeniz'deki hukuki ve ekonomik haklarımızı teminat altına aldık. Dost ve kardeş Libya Hükümeti'ne askeri yardım elini uzattık.



Hükümetimizin bu yöndeki girişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin hakkı olan Akdeniz doğal gazının irademiz hiçe sayılarak ve ülkemiz dışlanarak, başka ülkelerce gasp edilmesine izin verilmemesini alkışlıyoruz. Bu konuda hükümetimizin attığı her adımın tam destekçisiyiz."



Enerji naklinin çeşitlendirilmesi bakımından Türk Akımı projesinin önemine de değinen Avdagiç, "Türkiye, oyun kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir ülke olarak, gücünü ortaya koyuyor. Biz de İstanbul iş dünyası olarak Türkiye’nin daha da güçlenmesi için, menfaatlerini koruyacak, bekasını sağlayacak bu girişimlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.