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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
26.06.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: Vergi indirimleri uzatılsın

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İTO Başkanı Avdagiç: Vergi indirimleri uzatılsın

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "Beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılsın" çağrısında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek olan KDV ve ÖTV indirimlerinin altı 
ay daha uzatılması çağrısında bulundu. 

Avdagiç yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019'a kadar 6 ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki 
hareketliliği artıracaktır" dedi. 

Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışının, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacağını belirten Avdagiç, süre uzatımının Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacağını söyledi. 

Resmi Gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan düzenleme ile beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayıları yeniden artırılmıştı.

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