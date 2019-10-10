İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor
GeriEkonomi İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "Dünya gıda pazarı 1 trilyon 470 milyar dolar. Türkiye'nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünya gıda pazarının 1 trilyon 470 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye'nin burada şu anda yüzde 1,2’lik payının en azından yüzde 3-3'5’e çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Avdagiç, Almanya'nın Köln kentinde dün kapılarını kapatan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga 2019'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İTO olarak rekor katılımla Anuga Fuarı'nın milli katılımını organize ettiklerini dile getiren Avdagiç, Türkiye'nin fuara ev sahibi Almanya hariç en fazla katılımı gösteren dördüncü ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dünya gıda pazarından aldığı payın artırılması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Dünya gıda pazarı 1 trilyon 470 milyar dolar. Türkiye'nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye'nin burada şu anda yüzde 1,2'lik payının en azından yüzde 3 - 3,5’e çıkarmamız gerekiyor. Biz çıkabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu anlamda 2050’ye kadar da bu alanda 100 milyar doların hedeflenmesi gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, "Şu anda Hollanda'nın rakamına baktığınız zaman 130 milyar dolar bandında. Almanya'nın öyle 100 milyar dolara yaklaşan tarım ve tarım ürünleri ihracatı olduğunu dikkate aldığımızda 2023 yılı için gıda ve tarımda 40 milyar dolarlık ihracat hedefi iddialı ama bize göre kesinlikle başarılabilecek bir hedef. Ölçek ekonomisi ile ilgili gerekli adımları atabilirsek, teknolojinin daha çok kullanımı konusunda süreçleri etkin bir şekilde hayata geçirirsek ki burada önemli bir mesafe katlettiğimizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TARIMDAKİ KÜRESEL GELİŞMELER

Şekib Avdagiç, tarımdaki küresel gelişmelere de değindi.

Avrupa'da traktörlerin 2030 yılına kadar en az yarısının otonom traktör olacağının ön görüldüğünü aktaran Avdagiç, bu şekilde traktörü veya büyük tarım aletlerini, biçerdöverleri ve diğer tarım araçlarını 24 saat kullanma imkanı olabileceğini dile getirdi.

Burada en önemli konunun ölçek ekonomisi olduğuna değinen Avdagiç, "Toprakların bölünmesine bağlı olarak üniteler çok küçüldü ve bu küçük ünitelerde rantabl üretim yapma imkanı maalesef dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi mutlaka bu toprak birleştirmelerini, ölçek büyütme konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Ya kiralama ile ya başka metodlarla burada daha büyük ünitelerde daha ekonomik şartlarda üretim yapmamız gerekiyor." diye konuştu.
Avdagiç ayrıca fuarcılıkta nitelik ve nicelik açısından optimal ölçeğin yakalanması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya'da düzenlenen yıllık fuar sayısı Türkiye'nin yaklaşık yarısı kadar olsa da bu ülkedeki fuarlarda yaklaşık 7 kat fazla gelir elde ediliyor. Türkiye’de birbirine benzer ve yakın zamanlarda organize edilen fuarlar, ziyaretçi sayısını haliyle azaltıyor. Bunun için fuarcılık alanında güç birliği yapmak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak önemli. Fuarların sayıca fazla olmasını değil, nicelik ve nitelik bakımından optimal ölçeği yakalamayı hedeflemeliyiz." diye konuştu.

TUNA TİCARET ODALARI BİRLİĞİ

Avdagiç, fuar dışında odanın diğer faaliyetlerine de değindi. Kısa bir süre önce Bükreş'te İTO olarak Tuna Ticaret Odaları Birliği'nin kuruluş toplantısına katıldıklarını anlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"140 milyon nüfusu barındıran Tuna bölgesi odalarının ticaret odaları birliği kuruldu. Biz de kurucu olarak görev aldık ve orada yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçildik. Eylül 2020'de Tuna Ticaret Odaları Birliği'nin birliğin genel kurulu İstanbul'da yapılacak. Burada Almanya'dan başlayan Avusturya ile devam eden Slovenya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan Karadeniz'e dökülen bütün o kıyısı olan ülkelerin odalarının olduğu bir birlik. Tuna Bölgesi, AB'nin de en önemli ekonomik alanlarından biri. Toplam gayrisafi milli hasılası 4 trilyon avronun üzerinde, kişi başı gelir ise 16 bin dolar civarında.
Burada özellikle İstanbul’un olmasını diğer kurucu ülkeler, Bükreş ve Budapeşte odaları talep etti. Şu anda başkanlığı Budapeşte oda başkanı yapıyor. Bu tip kurumların içinde Türkiye'yi temsilen İstanbul’un olmasının talep edilmesi Türkiye'nin aslında bazen bizim çok önemsemediğimiz veya çok görmek istemediğimiz, farkında olmadığımız ciddi ve önemli bir potansiyelin vazgeçilmezliğinin olduğunun da bir işareti olduğunu gösteriyor bize."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Renault yönetiminde değişiklik iddiası
Büyük artış var! Uzakdoğu ülkelerinden akın ediyorlar
Kekeme diye çocukken hiç konuşmadı! İlk işine şirketi hackleyerek girdi, şimdi dünyanın en tanınan insanı...
Barış isteyene ‘zorunlu denetim’