İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz
GeriEkonomi İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "İVME Finansman Paketi ile doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’nde önceliğin katma değerli üretime verilmesini, yerinde bir strateji olarak gördüklerini belirtti. 

Avdagiç, "Elbette en etkili şekilde uygulanması için de bir seferberliği hep birlikte başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan paketle doğru bir hedefin ortaya koyulduğunu aktaran Avdagiç, bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürme açısından önemli bulduklarını kaydetti. 

Destek programının orta ve uzun vadeli etkiler oluşturabilecek bir program olduğunu belirten Avdagiç, "Adım çok doğru. Diğer yandan bu yöndeki politikaların kısa vadede çözüm bekleyen konulara ilişkin uygulamalarla desteklenmesi de etkiyi artırır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

"UZUN VADELİ VE UYGUN MALİYETLİ FİNANSMAN İMKANI, YATIRIM İŞTAHINI ARTIRACAK"

Şekib Avdagiç, rekabet gücünü artıracak ve teknolojik çağa taşıyacak her politika adımını önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"İVME Finansman Paketi’nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır. Destek mekanizmasının çalışması, dış dengeye kalıcı olarak olumlu etki yaparken, istihdamda artış sağlayabilecektir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payını yüzde 3,9'dan yüzde 10'a çıkarmak, ülkemizdeki ekonomik atmosferi tamamen değiştirir. Türkiye, bilgiyi yeniliğe dönüştürecek ve bu yeniliğe kullanacak süreci başaracaktır." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İTO Başkanı Avdagiç: İVME Finansman Paketi'ni önemli buluyoruz
Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var!
Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı
TOKİ'den 304 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı