İTO Başkanı Avdagiç: İstihdam konusunda hükümet ve özel sektör daha fazla iş birliği yapmalı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre ülkede işsizlik rakamı ocak döneminde yüzde 14,7, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik de yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.



Analistler, Türkiye'de istihdam verilerinin üç ay yani bir çeyrek gecikmeyle açıklandığını ve bu sabah açıklanan verilerin ocak ayına ait olduğunu belirtti.

Ocak ayının kış mevsiminin en çetin geçtiği dönem olduğuna işaret eden analistler, oysa ki şu anda bahar mevsiminin başlamasıyla tarım iş kolları başta

olmak üzere iktisadi faaliyette canlanmanın yaşandığını söyledi.



Analistler, ayrıca açıklanan öncü verilerin şubat ve mart aylarının ocak ayına göre daha iyi geçtiğini de gösterdiğini dile getirdi.



İstihdam verisinin gecikmeli açıklanması ve üçer aylık kayan merkezi ortalama yönteminin kullanılması nedeniyle ekonomideki iyileşmenin yansımasının haziran-temmuz döneminde kamuoyuna duyurulacak mart-nisan verilerine kalacağını ifade eden analistler, İstihdam Seferberliği başta olmak üzere hükümetin reel sektöre sağladığı teşviklerin katkısı ve yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz dönemin pozitif etkisiyle işsizlik oranlarında aşağı yönlü trendin gelecek dönemde görüleceğini belirtti.



"NİSAN AYINDAN İTİBAREN İŞSİZLİKTE AŞAĞI YÖNLÜ BİR EĞİLİM BAŞLAYACAK"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizlik rakamının ocak ayında yüzde 14,7 ile yüksek bir oranda gerçekleştiğini anımsattı.

Bu rakamın son dönemde başlatılan istihdam seferberliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Avdagiç, "Çünkü istihdam seferberliği, ekonomik büyümeyi; ekonomik büyüme de yeni istihdamı tetikleyecektir. Dolayısıyla son işsizlik rakamları, istihdam konusunda hükümet ve özel sektörün daha fazla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ocak ayından bu yana istihdamın tekrar pozitife dönmesini sağlayacak gelişmeler olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Avdagiç, nisan ayından itibaren turizmin devreye girmesiyle işsizlikte aşağı yönlü bir eğilim başlayacağına inandıklarını söyledi.



Turizmin iyi gidiyor olmasının, yılın ikinci yarısından itibaren, istihdamda daha iyi rakamları görmeye zemin oluşturacağını dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay teşvikler yürürlükte. İnanıyorum ki, şubat ayında açıklanan İstihdam Seferberliği’nin getirdiği fırsatlar da, firmaların daha fazla üretim için istihdam yapmalarını sağlayacaktır. İstanbul iş dünyası olarak İstihdam Seferberliği’ne güç vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm iş dünyasını ekonomik büyümemizi artıracak İstihdam Seferberliğine çağırıyorum. Bu sorumluluktan hiçbir kimsenin kaçamayacağı artık çok nettir. Riskleri gerçekçi bir şekilde görüp, işsizliğe çözüm aşamasında pozitif tavır almamız gerekiyor. Biliyoruz ki ekonomi büyümeye geçtikçe, istihdamda daha kalıcı bir toparlanma olacaktır."



"İŞSİZLİK ORANININ MEVSİMSEL OLARAK DA YÜKSELDİĞİ DÖNEMDEYİZ"



AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de ocak ayında işsizlik oranının yüzde 14,7 ve tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 16,8 ile belirgin artış gösterdiğini söyledi.



Türkiye genelinde işsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan üzerinde gerçekleştiğini belirten Bürümcekçi, "Bu işsizlik rakamı Mart 2009’dan beri görülen en yüksek orana işaret etti. Tarım dışı işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,1 puan üzerinde oluştu. İşsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği yükselişten çok daha sert olduğu görülmektedir." dedi.



Bürümcekçi, işsizlik oranının mevsimsel olarak da yükseldiği dönemde olunduğunu vurguladı.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilerin tarihsel gelişimine bakıldığında, genellikle işsizlik oranının yılın en düşük noktasını mayıs ayında gördüğünü ifade eden Bürümcekçi, bu ayı takiben de ocak ayı sonuna kadar yükseliş eğilimine girdiğinin bilinen bir gelişme olduğuna dikkati çekti.



Bürümcekçi, şunları kaydetti:



"Yani mevsimsellik söz konusu oranların gelişiminde önemli bir belirleyici olmaktadır. Bu nedenle işsizlik oranındaki yükselişin, mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde gözlenip gözlenmediği trend açısından daha önemli bir unsur olmaktadır. Buna karşılık, istihdamın ekonomilerin gerek genişleme gerekse daralma dönemlerinde ancak bu döngü belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra belirgin değişim gösteren bir üretim faktörü olması bu verinin öncü bir gösterge olmaktan çok, ekonomik aktivitedeki değişimlerin hane halkı üzerindeki etkilerini gecikmeli olarak yansıtan bir veri olduğunu unutmamamızı da gerektiriyor."