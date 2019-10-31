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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: İşletmelere uzun vadeli fonlama sağlanacak

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İTO Başkanı Avdagiç: İşletmelere uzun vadeli fonlama sağlanacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. İşletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstihdam Odaklı İşletme Kredisine ilişkin, "İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. İşletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, üç kamu bankasının bugün devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketinin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağını belirtti.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. Faiz oranlarının inmeye başladığı bu süreçte Sayın Bakanımızın açıkladığı 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli ürünlerin yer aldığı istihdam paketiyle birlikte işletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkıda bulunacak, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir.”

Kurumsal ticari kredilerde faizlerin rating oranlarına göre yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulanacak olmasının da iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olduğunu aktaran Avdagiç, "Böylece iş dünyasının faiz yükü hafifletilecek. Kurumsal kredilerde kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarının Merkez Bankası’nın politika faizinin de altına inmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan bu yaklaşımı iş dünyasına cesaret veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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