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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: IMF 'beklenenden daha iyi aktivite' diyerek gerçeği gördü

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İTO Başkanı Avdagiç: IMF 'beklenenden daha iyi aktivite' diyerek gerçeği gördü

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "IMF, Avrupa raporunda Türkiye için büyümedeki iyileşme ve cari açıktaki keskin düşüşe dikkat çekip sık sık 'beklenenden daha iyi aktivite' diyerek gerçeği gördü. Bu durum elbette bizim kendilerine güven duyup alkış tutmamızı sağlamaz. Ancak bu, kendi tutarsız ve karamsar tahminlerinin itirafı niteliğindedir" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF'nin açıkladığı Avrupa İçin Bölgesel Görünümü Kasım (REO) raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecinin tamamlandığına ilişkin görüş birliğinin uluslararası kuruluşlarda da oluştuğunu dile getiren Avdagiç, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in geçen hafta Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çevirdiğini hatırlattı.

Avdagiç, bunun öncesinde de OECD'den Dünya Bankası'na kadar pek çok kuruluşun Türkiye'ye ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dün akşam da IMF, Avrupa raporunda avro bölgesine ilişkin büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye'ye ilişkin 'olumlu’ değerlendirmelerde bulundu. IMF, Avrupa raporunda Türkiye için büyümedeki iyileşme ve cari açıktaki keskin düşüşe dikkat çekip sık sık 'beklenenden daha iyi aktivite' diyerek gerçeği gördü. Bu durum elbette bizim kendilerine güven duyup alkış tutmamızı sağlamaz. Ancak bu, kendi tutarsız ve karamsar tahminlerinin itirafı niteliğindedir. Raporda pozitif gelişmeleri baz etkisi ve kredi genişlemesine bağlasalar bile IMF ve bazı derecelendirme kuruluşlarının felaket tellallığından vazgeçmeleri ve en sonunda gerçekleri görmeye başarmaları, bizi sadece memnun eder."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ KARAMSAR TAHMİN YAPANLARI ŞAŞIRTIYOR"

Avdagiç, rapordaki 2019'da cari dengede keskin bir iyileşme ve enflasyondaki hızlı gerileme vurgusunun dikkat çekici olduğunu belirterek, piyasaya göre daha tutucu bir yaklaşımda olan IMF ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen bu olumlu sinyallerin, Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecinin tamamlandığına ilişkin görüş birliğine işaret ettiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin, karamsar tahminler yapanları şaşırtarak, "beklenenden daha iyi" olmaya devam edeceğini dile getiren Avdagiç, "Çünkü Türkiye kamu ve özel sektörüyle birlikte oluşturduğu güç birliğiyle ekonomisine ve bekasına sahip çıkmaya kararlı. Bu Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlediği ekonomik hedef ve politikaları dikkatle ve başarıyla uygulamasının bir sonucudur." dedi.

Avdagiç, nisanda Türkiye için 2019'da yüzde 2,5 küçülme tahmini yapan IMF'nin, ekim ayında bu tahminini yüzde 0,2 olarak revize ettiğini anımsatarak, 2020 büyümesi için de nisandaki yüzde 2,5'lik tahminini yüzde 3'e çıkardığını aktardı.

İTO Başkanı Avdagiç, "IMF'nin başına taş düştü sanıyorum ki Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflere doğru gelmeye başladılar. Daha çok keskin dönüş yapacaklarını görüyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda YEP'teki hedeflerin objektifliği ve rasyonelliğinin de uluslararası kuruluşlarca tescillendiğini dile getiren Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak hükümetin ortaya koyduğu, bu yıl için yüzde 0,5, 2020 ve 2021 içinse yüzde 5'lik büyüme tahminlerini yakalayacağımıza ilişkin şüphemiz yok. Bu anlamda ilerleyen süreçte IMF'den yeni revizyonlar geleceği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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