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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır

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İTO Başkanı Avdagiç: İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır. Plan, ihracatçı ve sanayicinin yapacağı yatırımlarda finansman ihtiyacının dünya ile rekabet edecek şartlarda karşılanmasıyla daha da güçlenecektir" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı" ile ilgili olarak "Plan, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, yazılı bir açıklama yaparak İhracat Ana Planı'na ilişkin görüşlerini paylaştı. Avdagiç, planın geleneksel ürün ihracından, gelişmiş sanayi ve yüksek teknoloji ihracatına geçişin sembolü olduğunu belirterek, "İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 
Avdagiç, İhracat Ana Planı'nın küresel ticarette dalgalanmaların yaşandığı böylesi bir süreçte ihracatçımızı 2023 hedefine taşıyacak güçlü bir motivasyon olduğunu belirtti. 

Avdagiç, "Türkiye nasıl ithal ikameci anlayışı, ihracat odaklı model ile yeni bir evreye taşıdıysa, bugün de İhracat Ana Planı ile yeni bir üretim ve kalkınma aşamasına taşıyor." ifadelerini kullandı. 

Planın, ihracatçı ve sanayicinin yapacağı yatırımlarda finansman ihtiyacının dünya ile rekabet edecek şartlarda karşılanmasıyla daha da güçleneceğini belirten Avdagiç, "Eximbank'ın bu konudaki katkıları da çok önemli. Eximbank'ın kaynaklarının artırılması da sürece önemli destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

"SAĞLIKLI BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ İHRACAT"

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sağlıklı büyümenin lokomotifi ihracat. Master plan, ihracatçının yanı sıra ekonomiye de atılım olacaktır. İhracat Ana Planı’nda makina, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör ve dünya milli gelirinin yüzde 60’ına sahip 17 hedef ülke yer alıyor. Ayrıca gümrük kapılarının modernizasyonundan e-ticarete, sanal fuarlardan bürokrasiyi azaltacak otomasyon sistemlerine kadar koordineli ve kapsamlı bir yol haritasını umut verici olarak görüyoruz. 

Bakan Pekcan özellikle Serbest Ticaret Anlaşmaları'na (STA) ağırlık verileceğini dile getirdi. AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının, tarım ürünleri, lojistik ve kamu alımları gibi güncellemeye acil ihtiyaç duyulan konularına planda öncelik verilmesi önemli bir gelişme. Yine dış ticaret meslek lisesi uygulamasını da oldukça kıymetli buluyoruz ve iş dünyası ile dinamik bir ilişki ve iletişim içinde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu plan doğrultusunda ihracatını verimlilik, dijitalleşme ve inovasyon ile artıran bir Türkiye, 2023 için hedeflenen 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacaktır." 

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatına her zaman ihtiyacının olduğunu belirten Avdagiç, "Hem üretimimizi hem de katma değerli ihracatı artırmayı konuşuyoruz. Master plan bunu yapabilmemize de önemli bir zemin hazırlıyor. Bu aşamada elbette uygulama da çok önemli. El birliği ile bu planı tüm detaylarıyla sahada hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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