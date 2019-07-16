İTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak
GeriEkonomi İTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.07.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO Başkanı Avdagiç: Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır" dedi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 420 binden fazla işletmeyi temsil eden Oda Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, kurulları ve personeli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üçüncü yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılan anma etkinliğinde yer aldı. 

İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, kahraman şehitler ve gaziler anısına Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki resmi tören alanına yürüyüş gerçekleştirdi. 

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk milletinin övünç madalyalarından biri olduğunu bildirdi. 

Avdagiç, 15 Temmuz'un, Türk milletinin 3 yıl önce yazdığı çağdaş bir zafer destanı olduğunu kaydederek, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihi sıçrama anlarından birisi olduğunu vurguladı. 

Başkan Avdagiç, "Türk halkı, 100 yıl önce ülkemizi manda altına sokmak isteyenlerden farkı olmayan ipotekli kimlikler taşıyan darbecilere, ihanetlerinin bedelini ödettirmiştir. 15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır." ifadelerini kullandı. 

"AYNI ZAMANDA EKONOMİYE YÖNELİK BİR OPERASYONDU"

Avdagiç, 15 Temmuz'un hiç şüphe yok ki aynı zamanda ülke ekonomisine yönelik bir operasyon girişimi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Daha da önemlisi 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye ekonomisini durağanlaştırma ve çökertme hareketidir. Türk iş dünyasının her mensubu, girişimcisinden emekçisine kadar bu niyeti ve eylemi fark etmiş, çelikten bir Çanakkale setini daha o gece Atatürk Havalimanı'na ve Türkiye'nin her cadde ve meydanına kurmuştur. Böylece halkımız istiklalimize de, iktisadımıza da sahip çıkmıştır." 

Avdagiç, kendilerinin de kazanımların korunması noktasında, iş dünyası olarak da bu hain girişime karşı yekvücut olduklarını belirterek, "420 bin üyemiz adına Türk milletine söz veriyoruz ki, 15 Temmuz zaferini de, o gece halkına silah sıkan hain FETÖ darbecilerini de asla unutmayacağız." ifadesini kullandı. 
Başkan Avdagiç, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, gazileri de şükranla andıklarını kaydetti. 

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kahramanları ve tüm şehitlerin hatıralarını, İTO'nun sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir kısa filmle de yad etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İşte dünyanın en 'cool' rotaları! Türkiye'den de bir yer listede
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
En çok milyarder New York'ta yaşıyor