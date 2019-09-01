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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

İTO açıkladı! İşte İstanbul'da perakende ve toptan fiyat verileri

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İTO açıkladı! İşte İstanbul'da perakende ve toptan fiyat verileri

İTO verilerine göre, İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı. Kentte, ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi.

İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,03 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,22 yükseldi.

İstanbul'da, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 2,53'lük artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,68'lik azalış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,41, toptan fiyatlarda ise yüzde 12,56 artış yaşandı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyasında yüzde 2,39, konutta yüzde 0,46, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,41 arttı. Bu dönemde perakende fiyatlar, giyimde yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,78, sağlık ve kişisel bakımda da yüzde 0,02 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi. Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 1,62, inşaat malzemelerinde yüzde 0,46, artarken, kimyevi maddelerde yüzde 4,40, madenler grubunda yüzde 3,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,92, yakacak ve enerji maddelerinde de yüzde 1,78 azaldı. 

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