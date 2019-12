İTO, 2020'yi yerli teknoloji ve milli üretime yatırımda seferberlik yılı ilan etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020 yılını, yerli teknoloji ve milli üretim için 'yatırım seferberliği' yılı ilan ettiklerini belirterek, "2020’de büyümeye en kaliteli katkı yatırımlardan gelecektir. Şimdi her işe akıl, yani teknoloji katma zamanı. Şimdi bizim alın terimizi, akıl terimize dönüştürme vakti." dedi.



İTO 2020 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri Toplantısı, İTO Meclisi'nde başladı.



Toplantının açılışında konuşan Avdagiç, 2019 yılında yurt içinde 3, yurt dışında 34 fuar olmak üzere toplam 37 fuara iştirak ettiklerini, böylece ihracatı ve üretimi teşvik edecek, tetikleyecek fuarları hız kesmeden sürdürdüklerini anlattı.



1 Ocak 2020 itibarıyla İTO Kurumsal Web Portalı'nın yeni ara yüzüyle yayında olacağını aktaran Avdagiç, en büyük temsilciliklerinden biri olan PERPA Hizmet birimini büyüterek iç donanımını yenilediklerini kaydetti.



Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 800 lisans öğrencisine 700’er lira, 100 yüksek lisans öğrencisine 900’er lira, 100 doktora öğrencisine bin 50’şer lira ve Türk Dünyasından gelen 100 öğrenciye de 700’er lira eğitim bursu verdiklerini anımsatarak, "2020-2021 eğitim öğretim yılında burs miktarımızı artırmakla kalmayıp; lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyer sayımızı yüzde 25 artıracağız. Böylece daha çok öğrencimize burs vereceğiz." diye konuştu.



"İDTM'DE TAHLİYE ETTİĞİMİZ HOLLERLE İLGİLİ ESKİ KİRACININ BAŞVURUSU MAHKEMECE REDDEDİLDİ"



İTO Başkanı Avdagiç, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) devasa bir startup merkezine dönüşerek 300 startup ve yaklaşık 700 girişimciye ulaştığını belirterek, BTM girişimlerinin 2019 itibarıyla 45 milyon liradan fazla değerleme yatırımı alması ve 50 milyon liradan fazla satış yaptığını vurguladı.



İTO iştiraklerinden İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) özellikle salonlarıyla ilgili hukuki gelişmelere değinen Avdagiç, şu bilgileri verdi:



"Bu konuda 2 gün evvel yeni bir gelişme oldu. Daha önce tahliye ettiğimiz 1, 5, 6 ve 7 no’lu hollerle ilgili eski kiracının karar düzeltme başvuruları mahkemece reddedildi. Böylece bu hollerin tahliye kararları kesinleşti. Bu, çok önemli bir karar. Eski kiracının bir alt şirketi tarafından tahliye ettiğimiz hollerin iadesiyle ilgili aldırılan yürütmeyi durdurma kararına da emsal olacak niteliktedir. Dolayısıyla adalet er-geç tahakkuk edecek ve iade etmek zorunda kaldığımız holler de İDTM'ye dönecektir."



İTO Vakfı'nın markası Cemile Sultan Korusu'nun 2019 yılında bir önceki yıla göre etkinlik sayısında yüzde 27, misafir sayısında da yüzde 20 artış yaşandığını aktaran Avdagiç, "Cemile Sultan Koru'muzun başarısı gelirlerimize de yansıdı. 2019 yılını, inşallah 28 milyon 500 bin lira gelirle kapatıyoruz. 2018 yılı rakamımız, 20 milyon lira olmuştu. 2019 gelirimiz, 2018’e göre yüzde yüzde 42,5 arttı." şeklinde konuştu.



"2020 İŞ PROGRAMI'NDA İKİ TÜR ÇALIŞMAMIZ BULUNUYOR"



Şekib Avdagiç, 2020 İş Programı'nda ticaret ve üretim ortamının iyileştirilmesine ilişkin genel faaliyetler ile üyelerinin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin diri tutulmasına ilişkin spesifik faaliyetler olmak üzere iki tür çalışmaları bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birinci aşamadaki çalışmalarımızın özünü; genel ekonomi politikaları, mevzuat, sektörlerin sorunları, altyapı hizmetlerinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik ve destek politikaları gibi temel başlıklar oluşturuyor. Bunların bir kısmını, uzmanlarımızın ve şubelerimizin görüşleri doğrultusunda takip edip sonuçlandırıyoruz. Önemli bir kısmını ise sizden gelen bilgiler ışığında geliştirip yerel ve merkezi yönetimlere iletiyoruz.

Bizim çalışmamızın odağında yer alan ise üyemizi, yani KOBİ’leri doğrudan ilgilendiren, onların doğrudan içinde bulunduğu projelerimizdir. Çünkü bu tür etkinliklerimiz; ister eğitim çalışması olsun, ister fuar organizasyonu olsun, üyelerimize doğrudan yansır. Bu anlayıştan hareketle, 2020 çalışmalarımızın özünü, dış pazarın geliştirilmesi, girişimciliğin artırılması, yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi, dijitalleşme, mesleki eğitimle ilgili projeler, rekabetçiliğin artırılması gibi üyelerimizle doğrudan ilgili konular oluşturuyor. Tüm bunları her yıl, bir önceki yıldan daha kapsamlı ve geniş bir şekilde geliştirip uyguluyoruz."



"İŞ DÜNYAMIZI 2020'NİN ODAĞINA YATIRIMI KOYMAYA DAVET EDİYORUZ"



Avdagiç, 21. yüzyılda bir adım önde bulunmanın temel şartının, teknoloji hızının ilerisine geçecek bir hıza sahip olmaktan geçtiğini vurgulayarak, üyelerin de yüksek teknoloji ve dijital çağa adapte olmasının önemini kaydetti.



Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İstanbul Ticaret Odası olarak biz 2020 yılını, Cumhuriyetimizin 100. yılına üç yıl kala, yerli teknoloji ve milli üretim için 'yatırım seferberliği yılı' ilan ediyoruz. İş dünyamızı da 2020 yılının odağına yatırımı koymaya davet ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı’nda 2020 için büyüme hedefi yüzde 5. Bu hedefin temel dinamiğini, özel sektör tüketiminin yüzde 4,9, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 12,1 artış göstereceği beklentisi oluşturuyor.

Dolayısıyla 2020’de büyümeye en kaliteli katkı yatırımlardan gelecektir. Şimdi her işe akıl, yani teknoloji katma zamanı. Şimdi bizim alın terimizi, akıl terimize dönüştürme vakti. Şimdi kaliteli ve kapsayıcı büyüme için yatırım zamanı. Yeni teknolojilerle ve yerli teknolojilerle ticaret ve üretim sektörlerinin derinliklerine nüfuz etme zamanımız geldi. Ortak hedef ve ortak heyecanla çağın ötesine geçecek işlere imza atmalıyız. Yerli otomobili bu hedef ve heyecanın somutlaştığı bir ülkü olarak görüyoruz."



"ÖZLEDİĞİMİZ SIÇRAMAYI, TEKNOLOJİ ALANINDA YAPACAĞIMIZ SIÇRAMAYLA SAĞLAYABİLİRİZ"



Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak, Türkiye’nin, değeri milyon dolarla değil, milyar dolarla ölçülen iş projelerini konuşması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Unutmamalıyız ki, özlediğimiz sıçramayı, teknoloji alanında yapacağımız sıçramayla sağlayabiliriz." dedi.



Avdagiç, "Kendi teknolojimizle dijital dönüşümü ve hızı ticaretimize ve işletmelerimize yerleştirmeliyiz. Bunu başarabilirsek, biz de kendi AirPods’larımızı üretebiliriz. Size sadece şunu hatırlatmak isterim; Apple'ın sadece 3 yıl önce piyasaya çıkardığı AirPods, ayrı bir şirket olsaydı, 175 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olacaktı ve ABD'nin 32'nci büyük şirketi olacaktı.16 yıl önce kurulan Tesla’nın değeri Fiat-Chrysler ve Ford’un toplamını geçti. Artık Türkiye, bu yolu aşmalı, yeni hedeflere ulaşmalı." yorumunu yaptı.



Ünlü Türk mimarı Vedat Tek tarafından 1915’te yapılan Liman Han Binası'nın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya geldiklerini dile getiren Avdagiç, koruma kuruluyla irtibatlı olarak yıkım ve söküm çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Avdagiç, burada tarihsel değere sahip çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi materyaller bulunduğunu aktararak, "Bunların zarar vermeden sökümü çalışmasını, koruma kurulunun kararını alarak, uzmanların nezaretinde bitirdik. Sökümden sonra binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesini çelik konstrüksiyon ile tutma çalışmalarına iç kısımdan başladık." ifadelerini kullandı.