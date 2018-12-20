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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

İTO, 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan etti

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İTO, 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: "Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019'u, 'Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı' ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019'u, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yıl arka arkaya ihracat yapmamış, özellikle imalatçı ihracatçı firmaların elini daha sıkı tutacaklarını belirtti.

Reel sektör olarak ekonomiyi cari fazladan vazgeçmeden büyütmek için çalışacaklarını kaydeden Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019 yılında ülkemizi, üretim gücüyle çekici hale getirecek çalışmaların içinde olacağız. Cari fazlanın kaynağı, ancak katma değerli üretimden gelen zenginlik olursa anlamlı olur. Ekonomimizin hava durumunu gösteren tek barometrenin dolar kuru olmasını, ancak bu şekilde önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
KOBİ'lerin ihracatçı olmalarının önemine dikkati çeken Avdagiç, "Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimizdir. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı konsepti çerçevesinde ihracat odaklı bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, Türk girişimcisini 2019’da Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Çin, Kanada, Rusya ve BAE’de 38 fuara taşıyacaklarını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:
"Gelecek yıl, üyelerimizi ocak ayından aralık ayına kadar tam 38 fuara, 900 firmamız ve 17 bin metrekarelik alanla katılıp Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, yukarılara taşıyacağız. Üyelerimizi 2019'da, ocak ayından aralık ayına kadar 8 ülkede tam 38 fuara taşıyacağız. 900 firmamızın katılacağı bu fuarlarda, toplam 17 bin metrekarelik alanda Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, ihracat rakamlarımızı yukarılara taşıyacağız.

Yerli ve yabancı ana sanayicilerin satın alma bölümlerine doğrudan özel olarak, teknik talep eşleştirme organizasyonları yapacağız. Yani 2018 yılında düzenlediğimiz Tedarikçi Günlerini, kapsamlı ve yaygın hale getireceğiz. Türk girişimcilerin dış pazarlara açılmasına yönelik verilen ulusal ve uluslararası destekler için Girişimci Günleri düzenleyeceğiz. Ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda sektörlerin tüm paydaşlarının katılacağı konsept seminerler gerçekleştireceğiz. İhracat ile ilgili süreci yavaşlatıcı ve maliyet artırıcı her türlü bürokrasinin iyileştirilmesi için önerilerimizi hükümetle paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 2019 yılını, aynı zamanda Afrika Açılım Yılı olarak görüyoruz. Çünkü Afrika'yı da tıpkı Asya ülkeleri gibi gelecek 10 yılın en iyi pazarı olarak kabul ediyoruz veya değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ihracat yapma potansiyeli olup da yapamayanları ihracatla tanıştırmak."
2019'un İTO üyeleri için kritik bir yıl olacağını belirten Avdagiç, "İTO olarak, finansal sıkıntılardan vergi oranlarına, mevzuattan kaynaklanan sorunlardan döviz kurundaki dalgalanmalara, bürokrasiden gümrük vergi ve işlemle sürelerine kadar geniş alanda sorunların sıkı takipçisi olacağız. Ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte bakanlıklarımıza, ekonomi yönetimine, yerel ilgililerine aktarmakta etkin rol üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

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