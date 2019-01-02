İtibar kaybına karşı verinizi koruyun
Hard diskinizin eskimesi, cep telefonunuzun ya da bilgisayarınızın fiziksel darbeye uğraması, yangın ve sel gibi doğal afetler ile cihazlarınızın zarar görmesi ya da bir siber saldırı sonucu verilerinizi kaybetmeniz mümkün.
Bu gibi durumlarda bireysel kullanıcılar birçok anısını kaybederken, şirketler ise iş süreklilikleri aksadığı için itibar ve para kaybına uğruyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, olası bir veri kaybı ile karşılaşıldığında verilerin geri kazanımı noktasında doğru yöntemlerin belirlenmesinin, veri kurtarmanın en kritik noktası olduğunu ifade etti. Günal, “Şirket verilerinin ve itibarının zarar görmemesi için yedekleme yapılmasının son derece önemli olduğunu, tehditlerin görülmesi ve çözülmesi noktasında uzman kişilerden yararlanılması gerekiyor. Veri kurtarma talebiyle başvuran kişi ve kurumlardan ilk olarak bir form doldurmalarını istiyoruz. Bu form aracılığıyla verinin nasıl kaybolduğuna ve hangi veriler üzerinde kurtarma girişiminde bulunacaklarına dair bilgiler ediniyoruz. Ayrıca bu bilgilerle veri kurtarma tekniğinin belirlenmesinin kolay hale getiriyor” dedi.
Günal, şöyle konuştu: “Bazı durumlarda hard diskin yüzeyi ciddi anlamda çizildiyse veya eğildiyse kurtarma işlemi olumsuz sonuçlanıyor. Veri kaybıyla karşılaşıldığında yapılması gereken ilk şey cihazın mevcut halini korumak. Kullanıcılar cihaza müdahale etmezse veri kurtarma ihtimali çok daha yüksek oluyor.” Ayrıca Günal, cep telefonunuzdaki verilere ulaşamadığınız durumlarda önceliğinizin telefonu kapatmak olması gerektiğini dile getiriyor. Günal, “Kullanım sürdüğünde yeni veriler aranılan verinin üzerine yazılabiliyor. Bu da veri kurtarmayı zorlaştırıyor” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle